Aragón TV firma el mejor dato de su historia con 20% de share la semana de las Fiestas del Pilar

La programación de las Fiestas del Pilar, con nuevas retransmisiones y los actos más relevantes, han hecho posible que Aragón TV arrase con el mejor dato de audiencia de su historia. Durante los diez días de fiestas ha promediado un 20% de cuota de pantalla. Más de 692.000 aragoneses se han interesado en algún momento por las retransmisiones con motivo de las Fiestas del Pilar.

La televisión aragonesa ha sido líder todos los días, tanto en Aragón como entre las cadenas autonómicas. El 12 de octubre, con una programación volcada en la Ofrenda de flores ha logrado el mejor dato de las fiestas al anotar un 29,9%, su tercera mejor marca histórica.

El primer tramo de la Ofrenda de Flores, de 8:00 a 14:00 horas, alcanzó un 44,5% y 252.000 espectadores únicos, y en el segundo tramo un 30,8% y 285.000 espectadores únicos, con picos del 60,5% de share. 'Aragón noticias 1' logró este día récord de temporada con un 43,8% de share.

El segundo mejor dato de las fiestas lo alcanzó el lunes 13 de octubre, con un 27,1% de share. Se cuela entre los 10 días con mayor audiencia de la historia de la cadena. La 'Ofrenda de Frutos' consiguió un 40,9% de share, con 175.000 espectadores únicos.

'El Rosario de Cristal', una de las tradiciones más arraigadas en las Fiestas del Pilar, también logró uno de los datos más elevados en el histórico de esta retransmisión con un 23,8% y 225.000 espectadores únicos.

Aragón TV concluyó su programación ‘pilarista’ con el especial 'Fin de fiestas' que anotó también uno de sus mejores resultados con un 28,7%. La interpretación del ‘Somos’ de José Antonio Labordeta por parte del grupo Tako y los fuegos artificiales interesaron a 186.000 espectadores únicos.

El cierre de las fiestas deja otro récord histórico para la cadena. 'El campo es nuestro' ha logrado su mayor cuota de pantalla con un 29,1%.

La programación especial comenzó con el Pregón de las Fiestas del Pilar, que anotó un destacable 28,6% de share, 7,4 puntos más que el año anterior y 210.000 espectadores únicos.

Las tradicionales Vaquillas promediaron un 41,8% de share en las mañanas pilaristas y un 19,5% de cuota de pantalla en su emisión de sobremesa. La programación taurina se completó con dos grandes citas: el 'Campeonato nacional de Recortadores con Anillas', que lideró su franja de emisión con un 16,3% de cuota de pantalla y 123.000 espectadores únicos; y el 'Campeonato de España Goyesco' de recortes con toros, con un 26,9% y 200.000 espectadores únicos.

La música también estuvo muy presente en la parrilla de Aragón TV. La retransmisión de las 'Jotas desde la Plaza del Pilar' lograron récord con un 17,1% de share y los especiales de 'Extraordinarios, pasión por la Jota' consiguieron un nuevo máximo al promediar un 13,2% de media.

Por primera vez, Aragón TV ofreció en directo el sábado 11 la ceremonia de colocación de la imagen de la Virgen del Pilar en lo alto de la estructura piramidal que acoge la Ofrenda de Flores. La retransmisión logró un 26,5% de cuota y 29.000 espectadores únicos.

El informativo matinal 'Buenos días Aragón' también logró sus mejores números durante estos 10 días, promediando un sobresaliente 28,2% de share.

Además, estos han sido los Pilares más internacionales con más de 538.000 visualizaciones en Youtube, redes sociales y 'streamings' de la cadena. El 74% de esas visualizaciones se ha registrado fuera de Aragón, desde un centenar de países.