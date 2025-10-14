El documental 'La Ofrenda de Flores. Un encuentro universal' ya está disponible para ver a la carta en Aragón TV

El documental 'La Ofrenda de Flores. Un encuentro universal' estrenado durante las Fiestas del Pilar por Aragón TV ya está disponible para ver a la carta. Este programa especial producido por Prensa Ibérica recorre la historia y los detalles más sorprendentes del acto central de los pilares.

La serie documental, que ha dirigido Daniel Latorre con guion de Javier Fajarnés, está compuesta por dos capítulos de una hora de duración, en los que se ha viajado hasta los orígenes de la devoción pilarista —con el relato de la Venida de la Virgen a Cesaraugusta en el año 40 d.C.— hasta las ofrendas actuales, incluyendo la versión virtual nacida en 2020.

El primer capítulo se puede ver a la carta en el siguiente enlace mientras que el segundo está disponible aquí. El documental 'La Ofrenda de flores. Un encuentro universal' ha tenido un a gran acogida entre la audiencia. Según los datos de audiencia, el primer capítulo, estrenado el jueves 9, tuvo un share de 8,7%, y el segundo, estrenado el viernes 10, un share del 9%.

Así es el documental

A lo largo del programa, se conoce cómo surgió la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, qué la inspiró y quiénes fueron sus creadores. El documental repasa también episodios decisivos de su historia, como el célebre cambio de ubicación al centro de la plaza del Pilar en 1998, impulsado por el cineasta Bigas Luna, que marcó un antes y un después en su proyección.

Además, se descubre cómo se organiza un acto de esta magnitud y qué ocurre con los miles de ramos una vez finaliza la ofrenda. También se muestran todos los aspectos del folclore que enriquecen este día, donde no puede faltar la jota, el lucimiento de las mejores galas tradicionales y la diversidad multicultural que convierte a la Ofrenda de Flores de Zaragoza en una cita internacional.

Con testimonios únicos, imágenes históricas y documentos hasta ahora desconocidos, ‘La Ofrenda de Flores. Un encuentro universal’ ofrece una mirada inédita al acto que cada 12 de octubre reúne a miles de personas y proyecta la imagen de Zaragoza al mundo entero.

Agradecimientos

El equipo de la serie encabezado por Adrián Ivorra como productor ejecutivo y con Javier Fajarnés de guionista y Daniel Latorre como director, agradece a todas las instituciones, entidades y personas que han ofrecido sus espacios y material de archivo para la realización del documental: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón TV, Fundación Ibercaja, Auditorio de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Archivo Municipal, Junta Central Fallera, IAACC Pablo Serrano, casas regionales, grupos folclóricos y todos los entrevistados que cedieron fotografías inéditas y documentos personales.

Agradecimiento también al compositor Ernesto García Climent por la creación de música original para la serie documental. Mención especial a César Falo, quien facilitó una valiosa colección de material gráfico procedente de la exposición que comisarió en 2018, titulada ‘Zaragoza y las fiestas del Pilar’.