Susanna Griso recuerda emocionada a Javier Lambán en su visita a El Hormiguero: "Daba pena"

Susanna Griso acudió este martes a El Hormiguero, el programa de Antena 3 que presenta Pablo Motos, para celebrar los 20 años en antena de su magazine matinal Espejo Público. La entrevista dejó grandes momentos de humor, reflexión y cercanía, en los que la presentadora demostró por qué es una de las grandes figuras de la televisión.

El recuerdo a Javier Lambán

Entre estos momentos destacó el recuerdo de la presentadora al expresidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto a causa de un cáncer de colon. Al ser preguntada por su entrevista soñada, Griso afirmó que le encantaría hablar con la infanta Leonor y comentó que no entiende por qué la Casa Real está tan protegida de cara a los medios de comunicación.

Fue entonces cuando llegó el momento más emotivo y reflexivo de la noche, en el que la presentadora se emocionó al recordar la última entrevista realizada a Lambán, poco antes de su fallecimiento. Fue el pasado 4 de julio cuando el expresidente del Gobierno de Aragón atendió a Espejo Público por videollamada para analizar la entrada en prisión de Santos Cerdán.

En ese momento, el ejeano aseguró estar “razonablemente bien”, aunque tenía algunas secuelas, y agradeció el apoyo de su familia y de la sanidad pública española. “La política, si no mejora la sanidad, por lo menos que no la estropee”, señaló.

Una entrevista "muy dura"

La presentadora de Espejo Público relató cómo fue aquel momento tan duro, en el que la salud del expresidente aragonés ya era muy frágil. “Daba pena verle”, reconoció la periodista, quien indicó que “él tenía ganas de hablar y estaba muy dispuesto, muy desesperado, porque no quería pensar que este Partido Socialista no iba a cambiar antes de que él se muriera”.

En esa entrevista, recordó Griso, a Lambán le empezó a sangrar la nariz porque acababa de someterse a uno de sus tratamientos médicos. “En ese momento yo quise parar, pero él quiso seguir”, rememoró la presentadora.

Al acabar la entrevista, a través de un amigo, Lambán le hizo llegar un mensaje a Griso para decirle que no estaba tan mal como parecía, sino que se encontraba “francamente bien”. “Eso fue en el mes de julio y Lambán falleció un mes después”, reflexionó Griso, a lo que Motos apuntó: “Qué duro”.