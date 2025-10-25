El patrimonio de Juan del Val al detalle: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
El escritor, vencedor del Premio Planeta, ha consolidado una fortuna valorada en varios millones de euros gracias a su trabajo en los últimos años
Cristina Sebastián
El escritor Juan del Val atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. El pasado miércoles, se alzó con el Premio Planeta 2025, uno de los galardones literarios mejor dotados del mundo, con una cuantía de un millón de euros. Tras abonar los impuestos correspondientes, el autor sumará a su patrimonio alrededor de 530.000 euros netos.
El escritor también administra varias empresas y trabaja como colaborador televisivo. Además, su matrimonio con la presentadora Nuria Roca ha contribuido a que la pareja mantenga una alta posición económica y un nivel de vida cómodo con inversiones conjuntas y propiedades familiares.
Las dos empresas de Juan del Val
En 1993, junto a Nuria Roca, fundó Tospelat S.L., una sociedad dedicada a la producción audiovisual con sede en Pozuelo de Alarcón. A lo largo de su trayectoria, se calcula que la empresa ha llegado a facturar más de 2,3 millones de euros.
Diez años después, en 2003, Del Val fundó su segunda empresa, La Boleta Producciones S.L., dedicada a la gestión cultural y especializada en televisión, cine, nuevos formatos y teatro. En sus años más productivos llegó a superar los tres millones de euros en facturación.
Un chalé en Pozuelo de Alarcón
El escritor y la presentadora tienen en propiedad un chalé en Pozuelo de Alarcón, la localidad más cara de la Comunidad de Madrid. El valor estimado de la casa supera los dos millones de euros, lo que la convierte en uno de los valores más importantes del patrimonio de Del Val.
La casa, distribuida en varias plantas, cuenta con amplios ventanales, un despacho-biblioteca y un extenso jardín con piscina y porche amueblado,
Ingresos anuales
A su patrimonio empresarial e inmobiliario se suman los ingresos anuales que Del Val obtiene como escritor, guionista y colaborador de televisión.
Sus novelas, que acumulan miles de ejemplares vendidos, le reportan derechos de autor, y aunque no se conoce la cifra exacta, suma una importante cantidad a sus ingresos anuales. Además, su participación fija en el programa ‘El hormiguero’ y sus colaboraciones en radio y prensa escrita le garantizan ingresos estables.
En conjunto, y según estos cálculos, el patrimonio del escritor podría situarse entre los cinco y siete millones de euros, consolidando a Juan del Val como una de las figuras más prósperas del panorama cultural y mediático español.
