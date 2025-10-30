Audiencias 29/10/2025
'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde
Por la noche, los especiales de laSexta y Cuatro sobre la DANA pinchan en audiencia
Redacción Yotele
'El 1%' volvió anoche a Antena 3 liderando con holgura su franja al reunir a un 16% y 1.185.000 espectadores frente al televisor para ver el estreno de su segunda temporada. Se trata de su mejor dato histórico, por lo que a pesar de la espera, el programa demuestra su gran valor y capacidad de enganchar al público.
Además, en una noche marcada por los especiales de la DANA, que no convencen en laSexta con 'El Objetivo' (5,4%), ni en Cuatro con 'Callajeros' (4,4%). Tampoco enganchó el final de 'Sin gluten', que se despidió con mínimo al congregar al 9,6% y 676.000 televidentes.
Por la tarde, el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA un año después triunfa en La 1 y lidera su franja con un gran 16,6% y 1.338.000 adeptos.
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
- Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
- La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico
- La crónica del Bakken Bears-Casademont Zaragoza: los osos se comen al león (90-78)