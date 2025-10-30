'La revuelta'
David Broncano felicitó a El Gran Wyoming por el Ondas y a 'El Hormiguero' por sus 3.000 programas: "Es un mérito increíble"
Además el programa se acordó de la DANA y homenajeó a las víctimas un año después
Kevin Rodríguez
'La revuelta' recibió anoche a Manolo García para que presentará su nuevo álbum musical, pero antes de que entrara el cantante, David Broncano tuvo oportunidad de dirigirse a la competencia, concretamente a 'El intermedio' y 'El Hormiguero' para felicitarles y también para rendir homenaje a las víctimas de la DANA.
El programa se hizo eco del Premio Ondas que recibió 'El intermedio' y el presentador jugó con eso mostrándose contrariado: "¿Le han dado el Premio Ondas a Wyoming? ¿Y a nosotros?", preguntaba el andaluz. "Nos dieron uno, acuérdate", mencionaba Ricardo Castella. "Es que hay más programas que este, David", añadía el colaborador.
En ese momento, Broncano aprovechó para felicitar a la competencia por partida doble: "A 'El intermedio' por el Ondas y a 'El Hormiguero' que ha hecho 3.000 programas, que es un mérito increíble. Enhorabuena", afirmaba el presentador mientras el público aplaudía.
Después, el programa también se acordó de las víctimas que se llevó la DANA el pasado año en la Comunitat Valenciana: "Tocamos el bombo cada día...solamente decir que nos acordamos, que lo dijimos el año pasado que tenemos esto aquí siempre (el bombo con el lema 'fuerza Valencia') y nos acordaremos y tendremos a la gente de Valencia ahí. Simplemente esperamos para la gente que está viendo el programa hoy desde Valencia que esperamos que las ayudas que faltan para la reconstrucción lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que sucedió", explicó el presentador mientras mostraba la bandera de la Comunidad Autónoma.
- Guillermo Mort, jefe de cocina aragonés, sobre el horario laboral en la hostelería: 'Trabajo 13 horas al día y acabo muerto
- Julio Llamazares visita este lunes Zaragoza: 'Sigue habiendo dos Españas y empiezo a pensar que son irreconciliables
- El pequeño pueblo de Huesca que es fiel a su tradición y le dice 'no' a Halloween: 'Gracias por no venir disfrazados
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- La mejor palmera de mantequilla de España es aragonesa y se puede comer en Zaragoza
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- Abanto acogerá la polémica fiesta de Halloween prohibida en las ruinas de Belchite
- Zaragoza se planta contra los incívicos: estas son las multas por escupir en la calle, tirar colillas o no limpiar las deposiciones de los perros