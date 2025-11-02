Audiencias 01/11/2025
'Coco' arrasa en La 1 y 'La ruleta de la suerte' amplía su liderazgo por la noche
'Bailando con las estrellas' baja del doble dígito, pero lidera su franja
Redacción Yotele
'Coco' dio el campanazo ayer en la tarde de La 1. La película infantil se estrenó en TVE y lideró con un espectacular 19% y 1.682.000 espectadores, superando ampliamente sobre Antena 3 y el resto de cadenas en esa franja.
Por la noche, 'La ruleta de la suerte' subió hasta un 11,1% y 1.131.000 seguidores, mejorando 5 décimas respecto a la semana pasada. Por su parte, 'Bailando con las estrellas' anota su peor dato de temporada y se queda en un 9,5%, aunque lidera su franja por su mayor duración.
En La 1, 'Bohemian Rhapsody' consigue un 9,2% y 892.000 fieles, superando a 'laSexta Xplica' (6,7%) y 'El Blockbuster' de Cuatro (6,4%).
En el pago, el partido entre el Real Madrid y el Valencia consigue un buen 8,4%, siendo segunda opción de su franja.
