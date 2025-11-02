'Coco' arrasa en La 1 y 'La ruleta de la suerte' amplía su liderazgo por la noche

'Coco' dio el campanazo ayer en la tarde de La 1. La película infantil se estrenó en TVE y lideró con un espectacular 19% y 1.682.000 espectadores, superando ampliamente sobre Antena 3 y el resto de cadenas en esa franja.

Por la noche, 'La ruleta de la suerte' subió hasta un 11,1% y 1.131.000 seguidores, mejorando 5 décimas respecto a la semana pasada. Por su parte, 'Bailando con las estrellas' anota su peor dato de temporada y se queda en un 9,5%, aunque lidera su franja por su mayor duración.

En La 1, 'Bohemian Rhapsody' consigue un 9,2% y 892.000 fieles, superando a 'laSexta Xplica' (6,7%) y 'El Blockbuster' de Cuatro (6,4%).

En el pago, el partido entre el Real Madrid y el Valencia consigue un buen 8,4%, siendo segunda opción de su franja.