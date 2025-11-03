Tamara Falcó confiesa su insólito encuentro con la Guardia Civil: "Les di las largas porque iban muy lentos"

Tamara Falcó se ha convertido en una de las estrellas de la televisión en España desde su victoria en Masterchef Celebrity allá por 2019. La hija de Isabel Preysler lleva más de cinco años de moda y se ha ganado un hueco en la prensa rosa a nivel nacional. Su matrimonio con Íñigo Onieva está en boca de todos con los rumores de un posible embarazo saliendo a la palestra cada mes.

La popularidad de la socialité es tal que se ha ganado un hueco como colaboradora en el programa con más audiencia de la televisión en España: El Hormiguero. Tamara Falcó es una trabajadora más junto a Pablo Motos, Juan del Val o las hormigas Trancas y Barrancas dando su opinión acerca de todo lo que sucede en el país.

El programa de Antena 3 cierra cada semana con una tertulia de actualidad donde toman la palabra Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y la propia Tamara Falcó. Una conversación donde la política suele ser el tema principal, pero donde otras historias ajenas a Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y Mazón ganan protagonismo. Por ejemplo, Tamara Falcó confesó un extraño encuentro que compartió con las autoridades.

"Yo estaba conduciendo por la carretera y me salté la salida por lo que decidí hacer un cambio de sentido y justamente me tocó la Guardia Civil enfrente, pero la patrulla iba muy lenta. Entonces, como era de noche, le dí las largas por lo que me pararon", explicó la socialité.

"No me multaron"

La anécdota de Tamara Falcó desató las carcajadas de las hormigas Trancas y Barrancas, asombradas del atrevimiento de la tertuliana de El Hormiguero. "Se lo hice dos veces y bajaron del coche. Les dije a los agentes que iban muy lentos a lo que me respondieron que dar las largas está prohibido y yo admití que no lo sabía. Siguieron con su argumento de que podía deslumbrar al resto de conductores, pero yo lo había visto hacer toda la vida. Les chocó tanto que no me supiera la norma que me dejaron ir sin ponerme una multa", concluyó su historia una Tamara Falcó que aprendió algo nuevo en la carretera.

Cabe recordar que tal como recoge la Dirección General de Tráfico (DGT), el uso de las luces largas de forma indebida puede conllevar a una multa de 80 euros mientras que las sanciones por deslumbrar con estas luces a otros conductores alcanzan los 200 euros.