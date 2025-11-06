'La isla de las tentaciones'
Sandra Barneda, muy cabreada con las parejas, eleva el tono para poner orden: "No lo vuelvo a consentir"
Las parejas se saltan las normas en la ausencia de Sandra Barneda y la presentadora les advierte: "Quien rompa la norma se va"
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones 9' emitió anoche su tercer programa de la temporada con el reencuentro entre parejas antes de despedirse hasta el final de la aventura.
Fue un momento lleno de tensión tras lo vivido en sus primeros encuentros con las solteras y los solteros. Los primeros encontronazos se dejaban ver con las parejas enfrentadas a cada lado del jardín sin poder acercarse, algo que intentó romper Rodri.
"No, por favor, ¿dónde vas? ¿por qué te querías acercar a Helena?", le frenó en seco la presentadora. Después cada uno tuvo que elegir a su primera cita y en una de esas elecciones Darío intentó abrazar a su chica para consolarla, desquiciando de nuevo a Barneda: "Las normas son claras, no me sirve el perdón, tus compañeros están respetando, quieren acercarse y abrazar a sus parejas".
Cuando llegó el turno de Lorenzo, su novia abandonó el jardín y él salió corriendo detrás de ella, algo que tenía prohibido hacer y Sandra Barneda salió detrás de la pareja para recordarlo. Sin embargo, era en ese momento cuando el resto aprovechaba la ausencia de la presentadora para hablar cara a cara y saltarse las normas, desatando el cabreo de Sandra.
"Por favor, ¿qué está pasando aquí? Os lo digo de verdad, habéis decidido todos participar en 'La isla de las tentaciones', conocéis perfectamente las normas y os las habéis saltado todos, es absolutamente inadmisible. No lo vuelvo a consentir una vez más, quien rompa la norma se va", dijo seria la presentadora.
