Dos aragoneses protagonizan la cita más espiritual de First Dates: abrazos a árboles e infidelidades perdonadas

First Dates es un éxito televisivo que Mediaset ha sabido manejar en los últimos años con traspasos entre Cuatro y Telecinco dependiendo de la época del año. Carlos Sobera está al frente de un simple formato que gusta en audiencia a pesar de la dura competencia con Pablo Motos y David Broncano como principales estrellas del prime time en España. Una cita a ciegas en un restaurante entre dos personas que buscan el amor en televisión, algo que triunfa también entre los asistentes porque incluso algunos comensales deciden repetir visita si la primera no ha ido como querían.

Muchos encuentros de First Dates no tardan en hacerse virales en redes sociales. El programa de Cuatro no tiene filtros y cualquier persona puede dar su opinión sobre todos los temas existentes: política, sexualidad, economía... La última cena de la que todo el mundo está hablando es la protagonizada por dos aragoneses que fueron, como todos, al restaurante más famoso de la televisión en España en busca del amor.

Judith llega a First Dates desde Huesca con el objetivo de encontrar una persona espiritual con la que pueda compartir aficiones y gustos. Su presentación ante Carlos Sobera dejó a la audiencia sorprendida ya que admitió abrazar a los árboles para "descargar energía negativa y nutrirse de la positiva de la tierra". La joven de 30 años se encuentra buscando trabajo en el ámbito de la neuropatía porque disfruta haciendo meditación.

"La tonta eres tú"

Por su parte, Genís es un auxiliar de eventos de un pequeño pueblo de Teruel como Valdetormo. El turolense cree que es una persona muy normal, pero sus amigos y familiares creen que es un "friki". El aragonés se sorprendió a Carlos Sobera en el restaurante de First Dates y confesó que no sabía de su presencia porque no ve la televisión.

Genís lleva dos años sin pareja después de terminar una relación que incluso conllevó mudarse de ciudad. Mientras, Judith le contó la mala experiencia de su última relación en la que vivió varias infidelidades que perdonó. "La tonta eres tú", le recriminó Genís por perdonarle todas las traiciones a su exnovio.

Después de este choque de opiniones, la cita terminó hablando de espiritualidad con Genís afirmando que entiende el mundo y el universo como una conexión. El turolense quedó anonadado con la confesión de Judith de haberse enamorado de un chico tras verle. "Mi alma quedó enamorada de él y nunca le he olvidado ni creo que lo haga".