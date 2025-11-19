Mediaset expulsa a Alessandro Lequio tras más de dos décadas por las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell'Atte

La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarle y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del'Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente.

Hace mas de una década que la modelo hizo pública su terrible experiencia con el conde, que llegó a reconocer sin rubor alguno en 'Tómbola' que había tenido comportamientos agresivos con algunas mujeres. Y en los últimos años, Antonia fue aportando nuevos datos y detalles incuestionables en diferentes declaraciones y reportajes. Sin embargo, ha sido la última entrevista concedida a El País hablando de sus duras vivencias hace apenas un mes la que generó un intenso debate social, llegando hasta las altas esferas de la cadena, que finalmente ha decidido tomar esta drástica medida.

La noticia de este despido, adelantada por el diario de Prisa en la tarde de este miércoles 19 de noviembre, se llevaba fraguando varias semanas, como conoció YOTELE a principios de este mes, aunque no se ha podido verificar hasta ahora. Los abogados de Antonia Dell'Atte se pusieron en contacto con la dirección de Mediaset y mantuvieron diferentes encuentros, en los que se aportó documentación que acredita la denuncia, que ha desembocado en el despido de Alessandro Lecquio, que se le ha comunicado esta mañana.

El hasta ahora colaborador de Telecinco llegó a España precedido de una fama de playboy y se hizo conocido a raíz de su relación con Ana Obregón, con la que fue infiel a Antonia Del' Atte. Tras traicionar también a la protagonista de 'Ana y los 7', encadenó diferentes relaciones y es ándalos en la prensa del corazón, que poco a poco fue dejando de lado para convertirse en tertuliano especializado en espacios como 'Crónicas Marcianas' con Xavier Sardà y 'Día a día' con María Teresa Campos. Con el fichaje de la periodista por Antena 3, Lecquio recibió una suculenta oferta para quedarse en Telecinco, donde pasó a formar parte del equipo de Ana Rosa Quintana.