‘El campo es nuestro’ dará las campanadas en Aragón TV junto a Blanca Liso

Los protagonistas del popular programa de Aragón TV, ‘El campo es nuestro’, han sido los encargados de subir al escenario del Liceo de Barcelona para recoger el Premio Ondas Nacional de Televisión 2025 al Mejor Contenido de Proximidad. Lo que no sabían era que la emoción por este premio se iba a mezclar con la sorpresa que tenía para ellos, la directora general de la cadena, Raquel Fuertes: serán los encargados de acompañar este año a Blanca Liso en el especial Campanadas de Fin de Año de Aragón TV.

Aragón TV ha querido reconocer así el trabajo de todo el equipo de ‘El campo es nuestro’, capitaneado por su directora Virginia Martínez, que ha logrado para la cadena el primer Premio Ondas de su historia “por convertir en protagonistas a aquellos que no esperan serlo. Por contar historias del campo desde el campo que sorprenden a la audiencia".

Hasta el Liceo han acudido Raquel Fuertes, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV); Virginia Martínez, directora del programa, y varios de los protagonistas habituales de este espacio, como la veterinaria y ganadera Beatriz Sancho, el horticultor ecológico “Sope”, el pastor Toño Aniés o la ganadera trashumante Judit Ballarín; Josema Sebastián, agricultor de Aniñón; Raquel Burillo, ganadera de ovino, en Alacón; Pablo Játiva, agricultor de Santa Eulalia del Campo; y Miguel Dionís, agricultor de patatas, entre otros cultivos, en Mainar.

Ellos han representado a todos los jóvenes y mayores que cada día participan en el programa y muestran su trabajo en un sector clave para sostener el territorio aragonés.

El jurado de los Premios Ondas ha premiado a ‘El campo es nuestro’ en una edición en la que se habían recibido 540 candidaturas procedentes de 18 países.

Un éxito de audiencia

El programa se ha convertido en líder indiscutible de su franja y es uno de los espacios más queridos por la audiencia de la cadena. El pasado 10 de octubre batió su récord histórico al alcanzar un 26,3% de cuota de pantalla.

‘El campo es nuestro’ acompaña a jóvenes de entre 24 y 37 años que han decidido desarrollar su vida profesional en el medio rural: ingenieros agrícolas, veterinarias, ganaderos, agricultores, técnicos forestales… Una generación preparada y orgullosa de continuar la labor de sus mayores, incorporando conocimiento, innovación y nuevas herramientas.

La directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, ha subrayado tras recoger el galardón que “Aragón vive un momento de plena efervescencia tecnológica. Y el papel de Aragón TV es sencillo pero fundamental, conseguir que los aragoneses construyan el futuro sin perder su vínculo con su historia, su territorio, sus pueblos, su esencia y su identidad”.

Para su directora, Virginia Martínez, el programa “dignifica y visibiliza al sector primario como nunca antes. Nos muestra su crudeza y sacrificio, sí, pero también su tesón, su energía y la esperanza de quienes deciden construir su vida personal y profesional en los pueblos”.