Emilio Aragón se pronuncia ante el posible reencuentro de 'Médico de familia', con este gran obstáculo de por medio
El actor y presentador, invitado en ‘Late Xou’, repasa el 30 aniversario de la serie y explica por qué un reencuentro no es algo inmediato
Carlos Merenciano
Emilio Aragón volvió a un plató de televisión para presentar su nuevo proyecto literario, pero su paso por ‘Late Xou’ derivó rápidamente en un repaso al fenómeno que supuso ‘Médico de familia’. Marc Giró recordó la magnitud de aquel éxito, y el invitado no ocultó su sorpresa al escuchar de nuevo las cifras. “La gente confundía la realidad con la ficción”, admitió, recordando que durante años le pedían “recetas por la calle” o incluso consejos médicos en entrevistas.
El intérprete explicó que mantiene una relación cercana con sus antiguos compañeros. “Tenemos un chat entre nosotros”, comentó al ser preguntado por Giró, mencionando que sigue en contacto con Lydia Bosch, Ana Duato y otros miembros del reparto. No obstante, matizó que esa complicidad no significa que un reencuentro televisivo esté cerrado: “Se ha hablado, pero es un tema también de derechos, que los tiene Telecinco”.
Aragón dejó claro que la idea está sobre la mesa, pero no es tan fácil como reunir al equipo. “Es un ejercicio complicado poner a todo el mundo de acuerdo”, señaló, subrayando que coordinar agendas y cerrar un proyecto conjunto requeriría tiempo y planificación. Aun así, se mostró abierto a participar si las condiciones lo permitieran: “Podría ser divertido”.
El actor recordó que lleva más de cuatro años alejado de la televisión para centrarse en otros ámbitos profesionales, pero su disposición reaviva las expectativas de los seguidores de la ficción. Mientras tanto, prefiere no generar falsas esperanzas: el reencuentro es posible, dice, pero dependerá de que todas las piezas encajen.
