Wyoming y Gemma Nierga brIllan en los Ondas con los discursos más aplaudidos: "Un periodista deja de serlo cuando miente"

Los Premios Ondas celebraron el miércoles su certamen en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allí, dos de los premiados, Wyoming y Gemma Nierga, fueron los más aplaudidos por sus discursos posteriores a la recogida del galardón.

El presentador de 'El Intermedio' centró su discurso en la verdad, cargando con los falsos periodistas y la reciente condena al Fiscal General del Estado: "Quiero acordarme de los profesionales de la información que están siendo señalados desde enmascarar mentiras. Y para remate de lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica".

"Un periodista deja de serlo cuando miente, ese no es el cometido. Un periodista es garante de la verdad y como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz", reclamó el rostro de laSexta, que además pidió "luchar contra los enemigos de la libertad que estuvieron, están y estarán ahí. Y solo les cabe una duda que nos la exponen con la chulería de los señoritos de los santos inocentes: si entrarán con lanzallamas o con motosierras".

La otra ovación se la llevó Nierga, la presentadora de La 2 Cat al centrar el final de su discurso en la inmigración: "Acabo con un deseo. Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Toñi, Mónica, Isaías, Alejandra... Yo tengo un sueño: que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed... Porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merece", proclamó.