TVE se lanza con ‘El juicio’: así es el nuevo formato que llevará a La 1 los grandes debates sociales con José Luis Sastre
El periodista presentará este espacio estructurado como un juicio real, con jurado popular, testimonios y veredicto semanal
Carlos Merenciano
TVE trabaja en un nuevo proyecto para las noches de La 1. Se trata de ‘El juicio’, un formato que abordará cada semana uno de los grandes debates sociales del país utilizando la estructura de un juicio televisado. El programa estará presentado por José Luis Sastre, periodista de la Cadena SER y una de las voces más influyentes de su generación, que se pondrá al frente de un espacio diseñado para someter a examen público asuntos que preocupan a la ciudadanía.
El formato contará con un juez y dos abogadas que defenderán posiciones enfrentadas. A lo largo del programa se desplegarán los elementos clásicos de un proceso judicial: testimonios, presentación de pruebas, alegatos finales y deliberación del jurado. Para reforzar el análisis, la emisión incluirá reportajes realizados por el propio Sastre, con entrevistas a perfiles relevantes y piezas de investigación periodística que aportarán datos y puntos de vista inéditos.
El jurado de ‘El juicio’ estará compuesto por nueve ciudadanos seleccionados a través de un casting demoscópico diseñado para representar a la sociedad española en toda su diversidad. Su papel será clave en el desarrollo del programa, ya que cada emisión culminará con su veredicto. La audiencia podrá seguir cómo evolucionan sus opiniones, así como los momentos determinantes de sus deliberaciones.
‘El juicio’ es una producción de RTVE y Abacus que actualiza el espíritu del mítico ‘Tribunal Popular’, emitido entre 1989 y 1991. Con este proyecto, La 1 refuerza su apuesta por formatos que mezclan información, debate y entretenimiento en un contexto de creciente interés por los court shows televisivos. El estreno aún no tiene fecha, pero ya se perfila como una de las grandes apuestas de la cadena pública para el prime time.
