TVE desvela la sustituta que reemplazará a Andreu Buenafuente tras su baja médica y su 'Futuro imperfecto'
El canal público estrena un factual de aventura y conservación de fauna que sustituirá temporalmente al programa de comedia
Carlos Merenciano
TVE ha reorganizado su prime time de los jueves tras la baja médica de Andreu Buenafuente. ‘Futuro imperfecto’, que esta semana se emitió con una recopilación de mejores momentos, desaparecerá momentáneamente de la parrilla para dejar paso a ‘Dra. Fabiola Jones’. El nuevo formato debutará el jueves 4 de diciembre después de ‘La Revuelta’, lo que confirma que el regreso del humorista no será inmediato.
‘Dra. Fabiola Jones’ es un factual producido por Warner Bros ITVP y presentado por la veterinaria española Fabiola Quesada, afincada en África desde hace más de 15 años. Cada entrega seguirá su labor en la sabana y en otros enclaves del continente, mostrando intervenciones con rinocerontes, leones, elefantes, búfalos o guepardos, además de rescates, operaciones en campo abierto y patrullajes contra furtivos. La propia presentadora define su mirada como crítica y esperanzadora hacia la conservación del planeta.
El programa también abordará los conflictos entre comunidades locales y fauna salvaje, así como las amenazas que afectan a los ecosistemas, desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones derivadas de la presión humana sobre el territorio. Además, incluirá secuencias grabadas en entornos marinos, ampliando el alcance del formato más allá de la sabana africana.
Con esta apuesta, La 1 renueva temporalmente su oferta de los jueves mientras mantiene en suspenso el regreso de Buenafuente. La cadena busca así reforzar la franja con un contenido inédito que combina aventura, divulgación y sensibilidad ambiental, en un momento marcado por la ausencia del presentador catalán.
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- Tarsi Aguado, exjugador del Real Zaragoza: 'El debut en Primera es el momento que me voy a llevar, fue histórico para mí