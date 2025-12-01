Cuentas claras
Marta Peñate y Borja González revelan sus desorbitados sueldos: así es el dinero que manejan los ganadores de ‘Supervivientes’ en sus redes sociales
Los dos exconcursantes detallan en redes cuánto tienen ahorrado y cuánto ingresan al mes por su actividad como influencers.
Carlos Merenciano
Marta Peñate y Borja González han aprovechado una acción promocional conjunta en sus redes sociales para responder a preguntas económicas poco habituales entre rostros televisivos. En un formato similar al que populariza David Broncano en ‘La Revuelta’, ambos se animaron a compartir datos concretos sobre su patrimonio y sus ingresos tras su paso por ‘Supervivientes’.
La ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ aseguró que, fruto de su trabajo en televisión y de su disciplina con el ahorro, mantiene “entre 400.000 y 600.000 euros” en su cuenta bancaria. Más allá del premio de 50.000 euros del concurso, Peñate recordó que su actividad como colaboradora en distintos espacios de Telecinco le ha permitido consolidar ese colchón económico. Su siguiente objetivo, explicó, es invertir de forma prudente para comprarse una vivienda y asentarse junto a Tony Spina, con quien reside actualmente en un piso en las afueras de Madrid.
Borja González, ganador de la edición de 2025, señaló que sus ahorros se sitúan “entre 200.000 y 300.000 euros”, una cifra directamente vinculada al premio de 200.000 euros que ha cobrado recientemente. El valenciano recordó que, antes de dedicarse por completo a las redes, trabajaba como militar y guardia civil en excedencia.
Los dos exconcursantes también abordaron cuánto ingresan de media por su actividad como influencers. En este punto, Peñate destacó que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, con unos ingresos mensuales “entre 30.000 y 40.000 euros”. Borja, por su parte, explicó que su tope está muy por debajo de esa cifra, situándolo “entre 20.000 y 30.000 euros” en los mejores meses desde que decidió orientar su carrera hacia el mundo digital.
