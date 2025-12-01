Rodolfo Sancho, Lola Lolita, Roberto Leal y Belén Rueda protagonizan los nuevos proyectos de Atresplayer para 2026: así son las nuevas series y programas de la plataforma

Atresplayer ha convertido Gran Canaria en el epicentro del audiovisual español con una nueva edición del Atresplayer Day, un encuentro que reunió a profesionales de la industria, rostros conocidos y prensa especializada para adelantar más de una veintena de proyectos. El evento refuerza la apuesta de Atresmedia por el talento nacional, las nuevas narrativas y la expansión de su catálogo de ficción y entretenimiento de cara a 2026.

Entre los títulos estrella figura 'Trazos ocultos', un 'domestic noir' protagonizado por Rodolfo Sancho y Toni Acosta. La ficción, producida por Buendía Estudios, comienza su rodaje en Canarias el próximo mes de enero y parte de una mentira que desestabiliza la aparente vida perfecta de su protagonista, provocando una cadena de secretos y revelaciones que envolverá al espectador en un juego psicológico lleno de tensión. Su llegada se posiciona como uno de los platos fuertes de la nueva temporada.

El área de entretenimiento también suma novedades destacadas. 'Nos vamos de madre', con Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén, propone una aventura televisiva repleta de desafíos y emociones a través de cuatro destinos internacionales. Por su parte, 'Pyjamada' llevará a Flooxer la faceta más íntima de Lola Lolita mediante un docurreality que abrirá las puertas de su hogar para repasar su trayectoria vital entre confesiones y encuentros con invitados.

En el terreno de la investigación, 'El hombre equivocado' reconstruirá uno de los errores judiciales más graves de la historia reciente de España con una nueva mirada que combina documentación y periodismo narrativo. Y en clave navideña, 'Una novia por Navidad' se convertirá en la primera serie vertical de Atresmedia, narrando en formato microdrama el romance secreto entre dos jóvenes interpretadas por Marina Baeza y Carla Flila.

El universo de lujo y misterio también seguirá expandiéndose con 'Renata & Nicole', segunda temporada del mundo creado por Daniel Écija, donde Belén Rueda y Belinda Washington se enfrentarán a desapariciones, amenazas y secretos familiares en un hotel de cinco estrellas. Además, la plataforma anunció la segunda edición de 'Drag Race España: All Stars', que reunirá de nuevo a algunas de las reinas más icónicas del formato bajo nuevas reglas con Supremme de Luxe al frente.

Junto a estas novedades, Atresplayer repasó las producciones que verán la luz en los próximos meses: 'Las hijas de la criada' llegó este mismo domingo 30 de noviembre, 'Los Protegidos: Un nuevo poder' lo hará el 14 de diciembre, 'Padre no hay más que uno, la serie' debutará el 25 de enero, 'Rafaela y su loco mundo' se estrenará el 15 de febrero y la segunda temporada de 'Entre tierras' verá la luz en marzo de 2026, mientras que 'La Nena' aterrizará en abril.