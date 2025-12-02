TVE se vuelca con Gonzalo Pinillos y 'Eurovisión Junior 2025': así será la programación especial, llena de música e invitados en la semana previa al festival

Clan convertirá la semana previa a Eurovisión Junior 2025 en una auténtica celebración televisiva. A las puertas del festival, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre con 18 países en competición, el canal infantil de RTVE ha preparado una programación especial para acercar el certamen a los más pequeños. Lo hará con emisiones en directo de ‘Team total’, que se reforzará con música, juegos y la presencia de varios rostros vinculados al universo eurovisivo.

Aina Garriga y Hugo Pérez serán los encargados de conducir estas entregas especiales, que se emitirán de lunes a jueves, del 8 al 11 de diciembre, a partir de las 20:40 horas. En cada programa, Eurovisión Junior servirá como eje central y, además, se incluirá una conexión especial con Gonzalo Pinillos, representante español en la edición que se celebrará en Georgia.

La semana arrancará con la visita de los comentaristas Julia Varela y Tony Aguilar, que participarán en un duelo musical centrado en canciones del festival. El martes tomará el relevo Chloe DelaRosa, representante en 2024, que se enfrentará al reto ‘¡Para flipar!’, donde deberá adivinar si las afirmaciones de la Inteligencia Artificial del programa son reales. Ya el miércoles, Nerea Rodríguez intentará resolver el juego ‘Enchufados’, dedicado a descubrir quién se esconde tras un concursante de Eurovisión Junior. El jueves se cerrará la semana con Sandra Valero, segunda clasificada en 2023, que competirá en ‘Continúa la canción’, además de una última conexión con Gonzalo Pinillos desde el teatro.

El despliegue especial se completa con dos iniciativas paralelas. La primera, ‘Euromisión’, reunirá en vídeo a diferentes caras vinculadas al certamen que lanzarán preguntas a los espectadores. La segunda, ‘Europorra’, retará a los invitados a pronosticar el Top-3 final de Eurovisión Junior 2025, con un ganador que se revelará el lunes 15 de diciembre.

Este impulso promocional coincide con la interpretación sorpresa de Gonzalo Pinillos en una de las funciones de 'Oliver Twist', obra en la que participa. El joven cantante se lanzó a interpretar su tema ‘Érase una vez’, despertando una ovación del público y describiendo el momento como “una pequeña prueba para Georgia”. El tema ya está disponible en RTVE Play.