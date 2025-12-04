Mudanza express
'Gran Hermano 20' sacude su mecánica con una expulsión y una salida múltiple de concursantes tras sus bajas audiencias
Telecinco anuncia una gala imprevisible este jueves con expulsión regular, salida sorpresa de varios concursantes y un camión de mudanzas entrando en la casa.
Carlos Merenciano
Gran Hermano 20 afronta este jueves su gala más determinante desde que arrancó la edición. Telecinco ha decidido dar un volantazo en plena recta final del reality y anuncia un cambio drástico: además de la expulsión prevista, un grupo indeterminado de concursantes será obligado a abandonar la casa en directo, una medida con la que la cadena intenta corregir el desgaste del formato. La salida voluntaria de Íñigo días atrás ha acelerado la necesidad de reordenar el juego.
La emisión comenzará con la resolución entre los nominados de la semana: Belén, José Manuel y Patricia. Superado ese primer punto, el programa activará su giro: un camión de mudanzas entrará en la vivienda para sacar a los participantes que menos respaldo acumulen por parte del público, sin que Mediaset haya precisado cuántos serán.
El programa reforzará la gala con la presencia en la casa de los padrinos de la prueba semanal. Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo evaluarán el trabajo de los habitantes tras varios días de ensayos para una coreografía decisiva. Si logran superarla, obtendrán un presupuesto holgado para la compra de alimentos; si fallan, se enfrentarán a la restricción más severa de la temporada.
Este movimiento llega en un momento especialmente sensible para el formato. Las galas de los jueves promedian un 12,5% de cuota y unos 700.000 espectadores en su tramo principal, mientras que el access no ha conseguido superar el 10% en ninguna de sus emisiones. La situación del debate dominical tampoco ayuda: su audiencia ha obligado a Mediaset a recortar su duración y a reubicarlo tras ‘El debate de las tentaciones’. Con la gala de este jueves, la cadena busca ir terminando una edición marcada por la irregularidad en sus audiencias.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
- Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón