Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve al canal

Juanra Bonet ficha por Telecinco y presentará 'Allá tú' tras la salida de Jesús Vázquez de Mediaset

El presentador vuelve a la cadena para liderar la renovada etapa del mítico concurso, cuya producción ya está en marcha junto a Gestmusic

Juanra Bonet

Juanra Bonet / Antena 3

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ha anunciado que Juanra Bonet será el encargado de presentar la nueva etapa de '¡Allá tú!', cuya producción ya ha comenzado junto a Gestmusic. La elección del presentador llega en un momento clave para la cadena: este 2025 marcará la salida de Jesús Vázquez de Mediaset, tras más de tres décadas de trayectoria y con la finalización de su contrato, poniendo fin también a su histórica vinculación con este formato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
  2. El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
  3. El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
  4. Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
  5. Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
  6. El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
  7. 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
  8. La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón

Zaragoza pierde la oportunidad de comprar decenas de VPO cada año a precio reducido y el PSOE pide revertir la situación

Zaragoza pierde la oportunidad de comprar decenas de VPO cada año a precio reducido y el PSOE pide revertir la situación

Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Sellés revoluciona el XI!

Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Sellés revoluciona el XI!

Lambán recibe a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros en una emotiva reivindicación de su figura: "Mis nietas tendrán su legado"

Lambán recibe a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros en una emotiva reivindicación de su figura: "Mis nietas tendrán su legado"

El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos

El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos

La Guardia Civil y el Banco de España lo confirman: si te piden un pago en bitcoins por un vídeo sexual, es fraude

La Guardia Civil y el Banco de España lo confirman: si te piden un pago en bitcoins por un vídeo sexual, es fraude

En imágenes | La feria de artesanía estrena ubicación en Zaragoza

En imágenes | La feria de artesanía estrena ubicación en Zaragoza
Tracking Pixel Contents