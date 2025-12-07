'OT 2025'
Inés Hernand suelta el bombazo en 'OT 2025' y filtró la noticia de la semana en la Academia: "España no se presenta a Eurovisión"
La presentadora de TVE entró en la Academia para romper la regla y dar información del exterior
Kevin Rodríguez
'OT 2025' rompió esta semana su regla de oro y le dio información del exterior a los concursantes. Fue Inés Hernand la encargada de hacerles saber a los triunfitos la noticia que ha marcado esta semana.
"Os traigo una noticia de rabiosa actualidad", comentaba la presentadora ante el nerviosismo de los concursantes. "España no se presenta a Eurovisión 2026", soltó Hernand ante el asombro de los presentes. "Me parece magnífico. Supongo que es por la movida de Israel", comentó Tinho.
Por último, Hernand argumentó la decisión de RTVE de dar portazo a un festival que "debería ser un punto de unión y no de todo lo contrario". "Cuando esto ocurre en un contexto donde se está haciendo un apartheid, una limpieza étnica al pueblo palestino, es lógico y normal que este país fuese de alguna forma penalizado, como ocurrió en 2022 con Rusia", explicó la comunicadora, que volverá a repetir al frente del Benidorm Fest 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos encapuchados atracan con katanas una frutería de Zaragoza: 'Hasta que no llegué a casa no exploté a llorar
- La crónica del Granada-Casademont Zaragoza: dos torres y un triunfo gigante (83-92)
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Fagor y su socio chino ya buscan trabajadores para la fábrica de chasis de Leapmotor en Borja
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Muere Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza, a los 83 años
- La subida salarial para los funcionarios obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a destinar los millones equivalentes a la reforma de la avenida Valencia