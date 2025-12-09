Satín Greco, ganadora de 'Drag Race España': "Aunque no nos lo creamos, ayudamos mucho a la gente con nuestro trabajo"

La andaluza Satín Greco se coronó este domingo como la ganadora de la quinta edición de 'Drag Race España', de la plataforma Atresplayer, despúes de diez semanas de retos de costura, interpretación, canto y comedia. "Todavía lo estoy procesando. Realmente es como si hoy fuera mi primer día de reinado porque ayer estuve todo el día viendo el capítulo en bucle con mis amigas", asegura la artista de Torremolinos, de 39 años. "He hecho un buen concurso y la verdad que estoy bastante orgullosa de mí misma", añade la nueva superestrella 'drag'.

La autodenominada “madre” de esta quinta temporada del concurso explica que estuvo a punto de no entrar al programa porque, tras muchos años dedicándose al mundo 'drag', ya tenía su carrera "más consolidada" y su vida "más cómoda". "Pero la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho porque me ha abierto otras puertas totalmente diferentes a las que yo tenía y me ha hecho darme cuenta de que todavía puedo hacer cosas nuevas", expone la malagueña. Gracias al programa, la artista ha sentido un "reconocimiento" a su trayectoria y un "chute de energía" para impulsar nuevos proyectos y seguir muchos años más dedicándose a esto -"¡otros 20 o 30 más si puedo!"-.

Una experiencia única

"Esta ha sido la experiencia de mi vida", resume. La artista asegura que, incluso los momentos más complicados en el programa, también "te fortalecen y te animan a seguir". "Hay muchas horas de rodaje, cansancio, hacer cosas nuevas a las que nosotros fuera no estamos acostumbrados, adaptarte a las cámaras, a los tiempos de la televisión...", detalla. Otro de los momentos más duros del programa han sido las eliminaciones. "No éramos conscientes hasta que no estábamos preparadas detrás de la pasarela, todas calladas, ni nos mirábamos ni nos hablábamos, porque era el único momento que nos dábamos cuenta de que estábamos dentro de un 'reality'", relata.

Satín Greco, ganadora de 'Drag Race España 5' / ATRESMEDIA

Satín Greco, que coge el nombre de la protagonista de 'Moulin Rouge' y el apellido como homenaje a su tía, una gran transformista de España, Tina Greco, ha encontrado una nueva versión de sí misma durante su paso por el programa: "Una de las cosas que me ha sorprendido mucho es saber que tengo paciencia". También ha aprendido a "no ser tan negativa y no estar todo el día cabreada". "El programa me ha hecho ver que la vida hay que vivirla más tranquila y con más guasa", expone. "Si te dejas enseñar, 'Drag Race' te enseña mucho y te refuerza mucho como artista y como persona", manifiesta.

Un futuro en el teatro

La superestrella del mundo 'drag' vuelve a casa con 50.000 euros y una corona de reina, unos premios "maravillosos". "He puesto la corona en la entrada de mi casa, para que se vea solo entrar. Esto te cambia todo el salón", bromea. Aunque su mayor regalo, asegura, es llevarse el cariño de sus hijas -la manera en la que se refería a sus 11 compañeras de programa-. "El mayor premio que una persona se puede llevar de cualquier 'reality' es el apoyo máximo de tus compañeras, de tus amigas y de la gente que está fuera, que te ayuda en este proceso tan grande antes de entrar", comenta emocionada.

La malagueña regresará ahora a los escenarios, que define como su "droga", para poder hacer feliz "unas horas de sus vidas" al público que la está apoyando. "Aunque no nos lo creamos, ayudamos mucho a la gente con nuestro trabajo", expresa. También espera iniciar nuevos proyectos, con el ojo puesto en el teatro, "un mundo muy desconocido, muy bonito y muy diferente" a lo que suele hacer, y en la televisión.