Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE

Hace unas semanas, RTVE anunció que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serían los presentadores de las campanadas de este año, que la cadena retransmite desde la Puerta del Sol. Pero solo unos días después, el 'showman' y presentador de televisión anunciaba un parón profesional debido a la carga de trabajo acumulada.

Un parón que le obligará a renunciar a las campanadas, tal y como acaba de anunciar el propio Buenafuente en un vídeo de Instagram.