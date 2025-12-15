Avance
'La promesa' se vuelve a vestir de luto con una dura despedida para esta Navidad
La serie anuncia otra muerte para cerrar su actual temporada
Redacción Yotele
Los fans de 'La Promesa' ya se pueden ir preparando para vestirse de nuevo de luto. La serie prepara el adiós de una de sus protagonistas para esta misma Navidad, cuando se cerrará la actual temporada.
Concretamente será el 24 de diciembre cuando se cierra la cuarta temporada de la serie y en una de las promos se anuncia el fatal desenlace de Ángela: "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo", pronuncia uno de los personajes, dejando ver que la joven habría decidido quitarse la vida antes de casarse con Lorenzo.
Las tramas revolucionarán el palacio en las próximas semanas, pues también se prevé un oscuro desenlace para otro miembro de la serie. En otro fragmento de los avances, se puede ver a Curro encañonando a su hermano Manuel. Posteriormente se oye un disparo.
"A veces hay que sacrificar lo que más queremos", anuncia a continuación, por lo que la muerte de Ángela podría no ser la única en este final de temporada.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos