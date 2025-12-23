Humor ‘oregonés’ en la Nochebuena de Aragón TV

La programación especial de Nochebuena comenzará a las 21.00 horas de este miércoles con la emisión del tradicional Mensaje de Navidad de S. M. el Rey, que se ofrecerá de forma simultánea en Aragón TV y Aragón Radio. A continuación, a las 21.45 horas, Oregón TV emite su especial de Nochebuena, en el que el programa reinterpreta en clave de humor uno de los éxitos de los artistas argentinos Luck Ra y BM. Ambos abordan las dificultades de organizar una cena navideña marcada por manías, restricciones alimentarias y situaciones familiares reconocibles.

A las 22.15 horas, Aragón TV ofrece la Gran Gala de Jota Amigos de Roberto, grabada en el Palacio de Congresos de Huesca. En su undécima edición, el espectáculo, impulsado por Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca, reúne a cerca de 160 participantes entre cantadores, músicos, bailarines y alumnado de distintas escuelas, en una velada solidaria a beneficio de Aspanoa.

El baile tendrá protagonismo con la participación de la A. F. Santa Leticia de Ayerbe, la Escuela de Mariano Calvo, la Compañía Artística Osca, el Grupo Elenco y la pareja formada por Martina Ciria y Daniel Corvest.

Aragón TV, el día 25

Itziar Miranda entrevista el día de Navidad a Fernando Conde, todavía en proceso de recuperación tras un ictus sufrido hace tres años. Buena parte del programa estará dedicada a su etapa con Martes y Trece, del que fue fundador en 1978 y que abandonó en 1985. No faltarán sus compañeros Josema Yuste y Millán Salcedo, que recordarán sus primeras actuaciones en salas de fiesta y el salto a Televisión Española que los hizo tremendamente populares en todo el país. El programa contará con imágenes de archivo de sus primeros sketches en la televisión pública y una participación muy especial de Miguel Bosé, que apoyó de forma decisiva la carrera del trío cómico. Fernando Conde Yagüe nació en la localidad zaragozana de Ibdes el 24 de enero de 1952. El prematuro fallecimiento de su padre obligó a su familia, afincada en Daroca, a trasladarse a Madrid, ciudad en la que descubriría su vocación por la actuación. Tras pasar por la Escuela de Arte Dramático y cumplir el servicio militar, fundó Martes y Trece con los ya citados Josema Yuste y Millán Salcedo.

Tras este especial, a las 22.30 horas, Aragón TV recupera la gala Aragón, tierra de Jota, grabada el pasado 2 de abril en el Teatro Real de Madrid. Esta cita histórica, que reivindicó la importancia y la vitalidad del folclore aragonés, cuenta con la participación de más de 60 artistas, entre cantadores, músicos y bailadores.

La Navidad, en Aragón Radio

Aragón Radio, por su parte, estrenará en la mañana de Navidad, a las 8.00 horas, la ficción sonora Polvo de ala de hada triste, un cuento original con guion y dirección de Javier Romero que aborda valores como la bondad, el coraje y el poder transformador de la música. A las 15.00 horas, emitirá un especial de Lo mejor de la vida es gratis dedicado al vals en la historia de la música, presentado por Plácido Serrano y María José Cabrera.

La programación continuará a partir de las 17.00 horas con un especial de música navideña a cargo de Rafa Moyano, y a las 20.00 horas se ofrecerá la ficción sonora Alicia, la Navidad en el país de las maravillas, una adaptación del clásico de Lewis Carroll realizada por el Grupo T de Teatro de Teruel y grabada en directo, con la participación de 50 alumnos de la escuela turolense.

Además, la programación de Navidad se completa con el capítulo de Historia de Aragón dedicado a Piedrapisada. La batalla del día de Navidad y con el especial de Los Intocables titulado Navidad sin ti.