Movimientos de programación
Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario en enero frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'
El grupo probará durante un mes los resultados del formato de actualidad en el nuevo horario tras su éxito en la noche de los jueves
Redacción Yotele
Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia una nueva etapa en el access prime time de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, 'La revuelta' de David Broncano, en La 1 de TVE, y 'El intermedio' de El Gran Wyoming, en LaSexta. De esta manera, el presentador amplía su presencia en el grupo de comunicación con una tira diaria de 'Horizonte', tras su éxito en la noche de los jueves.
Este movimiento se muestra como una clara estrategia de posicionarse como alternativa a las dos ofertas más seguidas de la televisión en España, que están centradas en el entretenimiento y el humor, con una apuesta distinta por el análisis de la actualidad, con una marca ya conocida por los espectadores. De hecho, Telemadrid ya inició este camino a finales de la pasada temporada con 'El análisis: diario de la noche', tertulia política con claro marcaje conservador con Antonio Naranjo como presentador, con el que ha obtenido datos de audiencia más que satisfactorios.
Según informa Mediaset en un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de testar los resultados de esta experiencia y decidir, si los datos de audiencia son positivos, si lo mantiene a lo largo del tiempo de manera definitiva. Su arranque será inminente, en los próximos días.
Este cambio provocará que 'First dates' salte de nuevo a Telecinco, como ya ocurrió el pasado verano. Esta decisión viene impulsada por los excelentes resultados del espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la noche de los jueves, donde ha llegado incluso a colocarse como líder absoluto de audiencia, por delante de 'Gran hermano', 'Futuro imperfecto' y 'La encrucijada'.
