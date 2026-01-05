Cambio de caras
Impacto en la mañana de Antena 3: una de sus caras más habituales dice adiós con un comunicado
Kevin Rodríguez
Las mañanas de Antena 3 han vivido esta semana una despedida discreta pero significativa. Noor Ben Yessef ha presentado por última vez Antena 3 Noticias en su edición matinal, poniendo fin a casi cuatro años como uno de los rostros habituales del informativo temprano de la cadena.
La presentadora no realizó una despedida explícita en directo, pero sí quiso marcar el momento a través de sus redes sociales. “Ha sido un verdadero lujo”, escribió Ben Yessef, donde se mostró orgullosa del trabajo realizado y agradecida al equipo que la ha acompañado durante esta etapa profesional.
Desde Atresmedia no se han comunicado oficialmente los motivos de su salida del matinal, aunque tal y como avanzó Vertele y ha podido verificar YOTELE, el movimiento responde a una reorganización interna en el área de Informativos. La periodista continuará vinculada al grupo, en el que emprenderá un nuevo proyecto tras su paso por la franja más madrugadora.
En su último informativo, Noor Ben Yessef cedió el testigo a su compañero, que asumirá la conducción del espacio a partir de esta semana. Un relevo natural que marca el inicio de una nueva etapa para las mañanas informativas de Antena 3, mientras la periodista se despide de una etapa que ha consolidado su presencia en la cadena.
