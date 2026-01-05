Telecinco sorprende con el fichaje de una conocida modelo y actriz para 'GH Dúo', con su debut en el género reality: "El sueño que me quedaba por cumplir"

El casting de la cuarta edición de 'GH Dúo' está generando muy buenas sensaciones entre los mayores seguidores de los formatos de telerrealidad. Tras el tropiezo de 'GH 20', Telecinco está poniendo toda la carne en el asador, recurriendo a nombres conocidos de la cadena, de testada eficacia, junto a nombres totalmente inesperados que saldrán de esta manera de su zona de confort por primera vez y se expondrán a la vigilancia de las cámaras 24 horas y a una más que posible complicada convivencia.

Es el caso de Cristina Piaget, conocida modelo y actriz, considerada personaje de primer nivel, con décadas apareciendo en portadas de revistas como ¡Hola!, que tras varios años desaparecida a nivel mediático, vuelve para mostrar una nueva faceta, su debut como concursante del reality.

"Tras años entre flashes y pasarelas, entre escenarios y aeropuertos, ahora es el momento de vivir el sueño que me quedaba por cumplir. Soy concursante confirmada de 'GH Dúo", ha comentado en el video oficial que ha emitido el programa 'Fiesta'.

Cristina Piaget Inició su trayectoria en el mundo de la moda con solo 14 años, llegando a ser una de las modelos españolas más cotizadas a nivel internacional. llegando a trabajar con grandes diseñadores de alta costura, como Christian Dior, Valentino o Yves Saint Laurent o Paco Rabanne, que la consideraba una de sus fetiches en sus desfiles, junto a Carla Bruni.

Tras debutar en el mundo del teatro con la obra Ruinas, se formó como actriz en una prestigiosa escuela de Londres y protagonizó diferentes cortos y películas, además de participar en producciones de prestigio con La fura dels baus y Els comediants. Habla cinco idiomas: inglés, francés, italiano, indonesio y español.

Las primera reacciones de los espectadores en las redes sociales tras el anuncio realizado por Emma García en Telecinco no se han hecho esperar. De muchos comentarios incrédulos, por la inesperada categoría de la nueva concursante, a gente más joven que hasta este momento sabían quién era Cristina Piaget.

De esta manera, se sumará al grupo de nuevos habitantes de la casa de Tres Cantos (Madrid), que ya cuenta con Carmen Borrego, Anita Williams, Antonio Canales, Belén Rodríguez y Raquel Salazar, como concursantes oficiales. Comenzarán su convivencia ante las cámaras este próximo jueves 7 de enero, a partir de las 21:45 horas. De nuevo, Jorge Javier Vázquez será el presentador titular de las galas de 'GH Dúo'.