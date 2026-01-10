Roberto Leal desvela la rutina de Manu y Rosa en Pasapalabra: "Estudian cinco o seis horas al día"

Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más exitosos de la televisión en España. Roberto Leal está al frente de un programa que busca desde hace más de un año un nuevo ganador de un rosco millonario que le cambiará por completo la vida de Manu y Rosa. Los dos concursantes protagonistas acumulan 278 enfrentamientos entre ellos en el rosco final para hacerse con su bote, que ya supera los 2,5 millones de euros, y ha sido el propio presentador quien ha revelado cómo se preparan para esta posible hazaña.

En una entrevista con la emisora nacional de Cadena SER, Roberto Leal ha declarado que son auténticos "profesionales". "Yo no podría acertar un rosco entero, es imposible, tendrías que dedicarte a lo que hacen ellos. Estudian una media de cinco o seis horas diarias", explica el periodista.

Lo hacen a través de una aplicación móvil que contiene una base de datos, dice Leal, en la que pueden seleccionar y revisar palabras del diccionario, además de también ir pillando datos de cualquier tipo de tema. "Cogen referencias de reyes godos o incluso de los folletos que te dan en el avión y te encuentras: curiosidad de un país de no sé qué, su queso de allí se llama Manolito, y se lo apuntan", ejemplifica el presentador.

¿Por qué hacen esto? Se pregunta el periodista, y les justifica. "Algún día la palabra final de un rosco será: ¿cómo se llama el queso de...? Y tú dirás: hostias, Manolito. Y me voy a llevar dos millones y medio de euros".

Tanto tiempo con personas de este nivel intelectual pueden llegarle a pasar factura de buenas maneras, algo que Leal nota sobre todo al hablar. "Me lo he notado en el vocabulario que ahora hablo más barroco. Muchas veces lo hago queriendo también, según lo que sea digo: oye, ¿me permites darte un ósculo? No, es un beso con afecto. O también, el 'luquete' es el limón que se pone en el filo del vaso de la bebida. Si me quiero poner tonto digo en un bar digo: ponme un agua con gas y un luquete. Y al final me dicen: no perdona, que estamos cerrando", relata entre risas con la presentadora radiofónica, sorprendida con estas expresiones.