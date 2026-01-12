Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bombazo mediático

Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta

El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde

Marc Giró

Marc Giró / LA 1

Carlos Merenciano

Madrid

Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.

*En elaboración...

