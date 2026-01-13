Telecinco elige día para el estreno de 'Casados a primera vista' y 'El precio justo' y desvela cuándo recuperará 'First Dates'
La cadena estrena el mismo día el concurso y el reality, mientras que el salto del dating show tendrá que esperar
Redacción Yotele
Telecinco ha desvelado ya cuándo estrenará dos de sus "nuevas" apuestas para este año y además ha puesto fecha también al regreso de 'First Dates' a la cadena. La cadena estrenará el próximo lunes 19 de enero la nueva temporada 'Casados a primera vista', la primera en Telecinco.
Será a las 23:00 horas, previsiblemente después de un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones'. Ese mismo día, pero mucho más temprano llegará la nueva temporada de 'El precio justo', el concurso de Carlos Sobera que vuelve a la parrilla cuatro años después.
En el caso del concurso, supondrá una reestructuración de las mañanas de Telecinco, adelantando el horario de 'Vamos a ver' y reduciendo la duración de 'El programa de Ana Rosa'. Desde el próximo lunes, las mañanas de la cadena de Fuencarral quedarán así:
● 8:00 La mirada crítica
● 9:00 El programa de Ana Rosa
● 12:40 Vamos a ver
● 13:45 El precio justo
Por último, el 26 de enero 'First Dates' volverá al access de Telecinco para emitirse de lunes a miércoles. A partir de ese mismo día, 'Horizonte' cubrirá esa franja en Cuatro.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
- La intrahistoria del macabro secuestro en Garrapinillos: un asesino en casa, el 'lapsus' en TikTok y una testigo en Nochebuena
- Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
- El impacto revolucionario de Rubén Sellés y las discusiones del club sobre su fichaje que cambiaron el destino del Real Zaragoza
- La transformación física del Real Zaragoza: Sellés, el cambio por la fuerza
- La histórica acequia de Zaragoza que se recuperará y contará con riberas peatonales a partir de 2029
- La afición del Real Zaragoza, loca con Sellés: 'Nos ha devuelto la vida y la esperanza, está callando muchas bocas y va a salvarnos