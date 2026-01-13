Valeria Ros ficha por ‘Todo es mentira’ y refuerza el bloque de humor del programa de Risto Mejide

'Todo es mentira' suma una nueva voz a su mesa de humor. A partir del lunes 19 de enero, Valeria Ros se incorporará al programa de Cuatro conducido por Risto Mejide y Laila Jiménez, reforzando el análisis satírico de la actualidad que caracteriza al formato.

La humorista se unirá a un equipo ya consolidado, integrado por Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera. El programa, producido en colaboración con Vodevil, atraviesa uno de sus mejores momentos tras haber sido distinguido con el Premio Iris 2024 al Mejor Programa de Actualidad o Magazine.

Cómica, monologuista, guionista, locutora, presentadora y escritora, Valeria Ros llega al espacio con una trayectoria ampliamente reconocida. Se dio a conocer en la comedia en vivo y en televisión con formatos como 'Central de Cómicos' y consolidó su carrera en radio en Cadena SER, con colaboraciones en 'La Ventana', 'La lengua moderna' y 'A vivir que son dos días'.

En televisión, ha pasado por 'Zapeando', ha sido presentadora de 'Fboy Island' y 'Akelarre', concursante de 'Tu cara me suena' y 'MasterChef Celebrity', además de colaborar en 'La Resistencia' y 'La Revuelta'. Actualmente compagina su trabajo audiovisual con la gira de su monólogo 'Doctora Amor' y la promoción de su libro autobiográfico 'Ponerme a parir'.

Con este fichaje, 'Todo es mentira' refuerza su identidad combinando actualidad, análisis y comedia, y apuesta por una de las voces más reconocibles del humor generacional para seguir ampliando su mirada crítica sobre la realidad política y social.