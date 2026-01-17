Así es y así era Georgina Rodríguez: de vivir en un pueblo del Pirineo aragonés a celebrity mundial

Sin duda, el nombre de Georgina Rodríguez no pasa desapercibido: es una de las celebrities españolas más reconocidas en el mundo de las redes sociales, con más de 70 millones de seguidores, y conocida también por ser la pareja del famoso futbolista Cristiano Ronaldo, con quien se comprometió el pasado mes de agosto.

Pero su vida no siempre ha estado llena de lujos y bolsos Hermès; Georgina también sabe lo que es ser alguien "normal", sin extravagancias ni focos a su alrededor ni millones en la cuenta bancaria.

Nació en Buenos Aires (Argentina), aunque paso la mayor parte de su infancia en Jaca, lugar donde volvió de visita en la primera temporada de su reality "Soy Georgina", visitando comercios de la zona como una tienda de chucherías, la administración de lotería o la academia de danza de Susana Ara, donde recibió formación varios años, ya que su sueño era ser bailarina.

Una imagen de Georgina Rodríguez, de niña con el tutú. / Instagram @Georginagio

Amor a primera vista

Todo ello, cuando fue adulta, la llevo a Madrid, para cumplir sus sueños, lo que no sabía era que su vida iba a cambiar por completo mientras trabajaba en la tienda de Gucci ubicada en la calle Serrano de la capital española. Destino o casualidad, aunque ella siempre iba con un monedero rojo que "atrae el amor", en 2016 se cruzó con el mismísimo exjugador del Real Madrid: Cristiano Ronaldo, allí su vida cambio por completo.

Así lo cuenta ella misma en su docu-reality. "Ya había cenado, pero cuando Cris me llamaba después de los partidos para cenar con él no le decía nada y re-cenaba". Un flechazo a primera vista.

Luego su vida se vio rodeada de lujos, paparazzi, cámaras y focos, donde cada gesto y cada look es comentado, aunque eso no quedó allí, y en estos años ha sabido construir su propia imagen no solo como "novia de", sino que todo el mundo sabe quién es Georgina Rodríguez. Poco tardaron en llegar las portadas, las marcas de lujo e incluso su propio reality, que cuenta con tres temporadas y se estrenó el 27 de enero de 2022.

Su vida de lujos

En su Instagram no pasan desapercibidos los muchos lujos que tiene en su vida. Entre ellos, los bolsos Birkin de la firma Hermès. Valorados en millones de euros y con listas de esperas imposibles de conseguir y con una colección de joyas valorada también en millones de euros, entre ellas, su anillo de compromiso, un diamante valorado en 6 millones de euros.

Aunque esto no es lo único: los focos y las alfombras rojas son algo habitual en su nueva vida. El festival de Venecia, invitada en desfiles en París, portadas de Vogue, la MET GALA, aviones privados y mucho más, así lo enseña ella misma en sus redes sociales. Aunque hay lujos que van más allá.

También enseña su vida día a día con su familia y sus 5 hijos: Cristiano Jr, Mateo y Eva, Alana, Bella, y Ángel, el niño que perdió en su último parto y ella mismo contó el proceso de duelo y lo duro que fue perder a su hijo.

Su vida en Arabia Saudí

Actualmente reside en una lujosa mansión en Riad junto a su prometido y sus hijos, donde él juega para el Al-Nassr, aunque también han adquirido una nueva mansión en Cascais, Portugal, que será su residencia principal a largo plazo y la más cara del país.

El pasado 29 de diciembre asistieron a los Globe Soccer Awards 2025, celebrados en Dubai, donde Cristiano Ronaldo recibió el premio a mejor jugador de Oriente Medio.

Su imagen se ha convertido en un negocio, moviendo a muchas firmas de lujo muy reconocidas como Dior, Hermés, Prada o Balenciaga entre otras, siendo invitada a los mejores eventos internacionales (la MET GALA) y construyendo una imagen sólida en redes sociales, ha llegado a ser una celebrity mundial.