Lorena Castell, incapaz de contener las lágrimas en 'Got Talent' ante el emotivo homenaje a los afectados por la DANA

La nueva gala de ‘Got Talent España’ dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando un profesor de primaria y parte de sus alumnos se subieron al escenario para interpretar una canción llena de sentimiento dedicada a las víctimas de la dana que azotó Valencia hace un año. Diego Cebrián, profesor de música y compositor, se ganó las lágrimas del público y del jurado con un tema cargado de vivencias personales y solidaridad colectiva.

Acompañado por chicos y chicas de su colegio, Diego no dudó en explicar antes de actuar que la idea de esta pieza nació de las “pequeñas acciones” que la gente de la comunidad hizo tras la tragedia, desde ayudar con las labores de limpieza hasta apoyar a los vecinos más afectados. Sobre el escenario, piano, voces y emoción se unieron para trasladar un mensaje de unión y fuerza en tiempos difíciles.

La actuación no pasó desapercibida para Lorena Castell, que no pudo contener su emoción al escuchar la interpretación de la clase valenciana, y se convirtió en uno de los momentos estrella de la velada. Además, Risto Mejide aprovechó para lanzar un dardo crítico al recordar que aún hay personas que siguen sin recibir ayudas tras el temporal, alabando al mismo tiempo el gesto del profesor y sus alumnos por convertir una desgracia en algo tan positivo.

El broche final lo puso la ovación del público en pie y la emoción contenida de los miembros del jurado, que reconocieron la sensibilidad y la verdad del número.