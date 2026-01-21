Antena 3 cambia 'La ruleta de la suerte' por 'Atrapa un millón', que llega ya con una importante novedad

Antena 3 ya ha desvelado su apuesta para el próximo sábado tras emitir el pasado fin de semana la última entrega de 'La ruleta de la suerte noche'. La cadena propone un cambio de concursos y estrenará a las 22:00 horas la nueva temporada de 'Atrapa un millón'.

El concurso de Manel Fuentes aterriza a la cadena con una histórica novedad: la pareja concursante traerá a plató fotografías de su vida personal. Esto permite al espectador conocerlos mejor, aportando momentos graciosos o emotivos. Sus aficiones o pasiones que muestran en las imágenes podrían ser una pista sobre sus intenciones de llevarse el premio final.

En la noche del sábado, 'Atrapa un millón tratará de mantener el liderazgo que ha consolidado 'La ruleta de la suerte' y mantener así a raya a la nueva temporada de 'Got Talent'.

Así es 'Atrapa un millón'

Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, ‘Atrapa un millón’ pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa.

Noticias relacionadas

A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en efectivo en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa como premio.