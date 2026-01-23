En 'Todo es mentira'
Bronca en directo entre Risto Mejide y Óscar Puente a causa de los accidentes ferroviarios: "Hablas tú más que yo"
El ministro de Transportes reprochó la actitud del presentador durante la entrevista
Kevin Rodríguez
La crisis por los accidentes ferroviarios de los últimos días se trasladó este jueves a los platós de Cuatro, donde el presentador Risto Mejide y el ministro de Transportes, Óscar Puente, vivieron un momento de máxima tensión durante la entrevista en 'Todo es mentira'. Lo que debía ser una conversación institucional se convirtió en un forcejeo verbal que no pasó desapercibido entre espectadores y tertulianos.
La polémica saltó cuando Mejide cuestionó la actitud del ministro ante la huelga de maquinistas y la seguridad en las infraestructuras, provocando la primera reacción: “Aquí le tengo que interrumpir”, soltó el presentador con gesto serio ante la respuesta de Puente.
Puente intentó defender su postura explicando que la situación emocional de los trabajadores afectaba las negociaciones, pero fue rápidamente reconvenido por Mejide, que no dudó en reprender cualquier intento de restar peso a la labor de los medios: “No voy a permitir que nos achaque a nosotros, los medios de comunicación…”, le espetó el comunicador, marcando territorio frente al representante político.
El cruce continuó con el ministro alegando que no se refería a ningún medio en concreto, pero sin lograr aplacar la tensión: “Yo creo que hablas tú más que yo”, respondió Puente, en un momento que dejó claro lo encendida que estaba la charla en pantalla.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- El Real Zaragoza confirma la cesión de Rober González, primer fichaje de este enero
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda