Polémica viral
Quequé sorprende a todos y anuncia un parón tras la polémica por su parodia de Nacho Abad: "No me apetece ser un mártir"
El cómico Héctor de Miguel, popularmente conocido como Quequé, confirma su retirada temporal de ‘Hora Veintipico’ y pausa su carrera tras la controversia generada por su sátira sobre la cobertura del accidente de Adamuz.
Kevin Rodríguez
El comunicador Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, ha sorprendido a fans y compañeros con un mensaje en sus redes en el que explica que necesita descansar por salud mental después de unas semanas de tensión y críticas por una parodia en la que se mofaba del periodista Nacho Abad y su enfoque del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
En su carta, Quequé admite que llevaba tiempo sintiendo que debía hacer un parón, pero que la controversia de estos días ha acelerado la decisión. “El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba”, escribe, al tiempo que pide disculpas a quien se sintió ofendido por el contenido de ‘Hora Veintipico’.
Aunque defiende que su intención nunca fue faltar al respeto a las víctimas —y lamenta que se interprete así su humor—, el cómico insiste en que es momento de hacer una pausa para cuidar su bienestar. Agradece a la Cadena SER, a sus compañeros de programas anteriores como ‘La Vida Moderna’ y ‘La Lengua Moderna’ y a su audiencia por acompañarle en sus más de 25 años de trayectoria.
Quequé concluye el comunicado con un mensaje esperanzador pero claro: "descansar ahora y luego ya veremos", dejando la puerta abierta a un posible regreso cuando se sienta preparado.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada