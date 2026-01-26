Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Fiesta'

Emma García recordó en 'Fiesta' el susto de su vida con el coche en la nieve tras el reciente accidente de Suso: "Casi me muero"

La presentadora recibió a Suso Álvarez para saber cómo estaba tras su accidente en la nieve y aprovechó para recordar el suyo

Emma García y Suso Álvarez en 'Fiesta'

Emma García y Suso Álvarez en 'Fiesta' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Emma García recibió ayer en el plató de 'Fiesta' a Suso Álvarez tras su accidente en una carretera nevada y aprovechando la visita, recordó ante los espectadores el susto que ella se llevó también con el coche en la nieve.

"Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada. Y sí, le dimos un besito al quitamiedos", comenzó diciendo el exconcursante de 'Gran Hermano'. "Mi madre siempre me lo dice, que mi padre es un ángel y nos cuida, y es verdad. Yo en ese momento pensé en él y le di las gracias. Sé que me protegió mi padre", añadió el colaborador.

Aprovechando la situación vivida por Álvarez, Emma García quiso compartir un momento parecido que le tocó vivir a ella, también con el coche y también en la nieve.

Noticias relacionadas

"Cuando acababa de sacarme el carnet de conducir me tocó y casi me muero, porque un trayecto de una hora tardé cinco. Y yo con mi 'L'. Los camioneros se pusieron detrás de mí y yo decía '¿no se darán cuenta de que no sé ni dónde voy? Bajé del coche y no me podía ni mover. Así que tengo un poquito de trauma", explicó antes de reconocer: "Casi me muero". Por último, quiso dar un consejo a los espectadores: "Hay que tener la cabeza bien fría y pensar en la medida de lo posible".

