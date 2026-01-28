Javier Ambrossi habla de su ruptura con Javier Calvo en 'La revuelta': "Nos apetece conocer a otras personas"

Este martes, Javier Ambrossi ha sido el invitado de 'La revuelta' de La 1 de TVE. El cineasta y productor ha acudido al programa de David Broncano para hablar de su debut como presentador del Benidorm Fest, dentro de dos semanas, y del próximo estreno, en octubre, de su nueva película, 'La bola negra'. Pero su reciente ruptura con su pareja, Javier Calvo, ha acaparado la atención de la entrevista, y el invitado no se ha cortado a la hora de entrar en todo tipo de 'salseo': como cuando ha intentado hacer 'match' con un joven del público o ha desvelado cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

Ambrossi ya se ha presentado en el plató reconociendo que sentía "miedo, inseguridad, vacío y tristeza" al acudir solo al programa, donde en anteriores ocasiones siempre había llegado con Javier Calvo. Para paliar esa sensación de soledad, ha entrado con una imagen a tamaño real de Paquita Salas, "la mejor representante del mundo", para sentirse un poco arropado.

Desde el primer momento no ha dudado en entrar a trapo con las bromas, sin negarse a hablar de su reciente ruptura. "Seguimos trabajando juntos pero a veces, ya sabes, uno se desenamora", le ha confesado a Broncano, al que le ha regalado una figurita con dos imágenes de su primera entrevista juntos con el presentador.

Ataque de ansiedad

"Quiero mandarle un besito a Javi [Calvo]. Yo puedo presentar el Benidorm Fest porque él está montando nuestra película", ha desvelado Ambrossi, que ha reconocido que ha sufrido la crisis de los 40. "El año pasado me dio un ataque de ansiedad en el cumpleaños de Javi y casi me caigo. Empecé a pensar que tengo que hacer cosas que a lo mejor me está pidiendo el cuerpo y no estoy haciendo, más cosas solo", ha señalado, dejando entrever las razones de su separación.

"Yo ya no sabía dónde acababa él ni dónde empezaba yo y eso empezó a afectar a mi salud mental", ha proseguido. "Pero es que él sentía lo mismo", ha querido puntualizar.

Nuevos proyectos solo

Así que no dudó en comenzar a buscar proyectos sin su entonces pareja. "Empecé un podcast de libros en la Cadena SER, 'Esta noche libro', y cuando empiezas a abrir esa puerta, de voy a conocer a más gente, es una puerta de la que ya no hay marcha atrás", ha explicado.

Ambrossi ha recordado que, paralelamente, Calvo empezó con su grupo de punk. "Sientes que tienes que pasar a otro momento vital, y lo bueno es que tengo un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso", ha señalado, puntualizando así que su relación ha acabado en buenos términos. "A nosotros nos unen muchas cosas, solo que nos apetece a conocer otras personas", ha justificado.

"Nadie está en su casa encerrado"

"¿Pero se va a comunicar de Javi a Javi si habéis conocido a otro Javi?", le ha interrogado Broncano deslizando así si había nuevas parejas de por medio. Ambrossi le ha contestado que sí: "O se lo vas diciendo a los amigos de alrededor porque sabes que se lo van a contar. Esa es la estrategia que se hace, es la estrategia que estoy haciendo yo, no puedo hablar por él", ha afirmado, entre risas.

"Porque digamos que la vida pasa, nadie está en su casa encerrado", ha continuado el artífice de éxitos como 'Paquita Salas', 'La llamada' y 'La mesías'. Sin embargo, ha querido justificarse ante su ex por si estaba hablando demasiado de su relación en 'La revuelta': "Javi, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. No te cabrees conmigo. Hemos llegado hasta aquí y perdón por cualquier cosa que haya dicho hasta ahora".

Ambrossi ha seguido entrando en las bromas de Broncano, que hasta ha intentado buscarle pareja entre el público. El programa ha acabado haciéndole un perfil tipo 'First dates' con algunas de las frases con las que se ha definido Ambrossi.

Preguntas clásicas

Tampoco se ha cortado con la pregunta de las relaciones sexuales en el último mes que, de hecho, ha preferido en vez de la del dinero en el banco. "Algunas semanas cuatro veces, otras tres, otra con puente cinco... Serán entre 12 y 15", ha sumado. "Lo que pasa es que he estado mucho tiempo en una relación y se me había acumulado la clientela", ha bromeado.

Noticias relacionadas

"Ha sido un buen mes, pero no sé si esto va a ser así siempre..." ha aventurado. "Pero es verdad que yo lo necesitaba", ha resaltado, enfatizando lo bien que se siente últimamente. Se ha lanzado además a dar un consejo: "Quiero animar a la gente que no es feliz en su relación a que lo deje. Solo se vive una vez".