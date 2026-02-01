Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaMuerto en ZaragozaEncuestas 8FZaragozeandoSalas zaragozanasPueblos Vox
instagramlinkedin

Audiencias mensuales

Antena 3 lidera las audiencias de enero, Cuatro supera por segundo mes consecutivo a LaSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años

El canal de Atresmedia se mantiene líder por 17° mes consecutivo y Telecinco no consigue pasar de la tercera opción

Audiencias TV enero

Audiencias TV enero / CUATRO / LASEXTA

Redacción Yotele

Madrid

El mes de enero se ha acabado y toca hacer balance en audiencias en las principales cadenas de televisión. Respecto a diciembre, el primer mes del año ha sido bastante continuista, manteniendo intacto el ránking de cadenas.

Antena 3 repite por 17° mes como la cadena líder con un 12,9%. En segunda posición le sigue de cerca La 1, que marca un 12,2%, Telecinco mantiene la tercera plaza (8,5%) y Cuatro (6,1%) supera por segundo mes a LaSexta (6%). Por último, La 2 consigue su mejor enero en 16 años con un 3,3%.

En cuanto a targets, la cadena de Atresmedia se impone entre el público femenino y los mayores de 65 años, mientras que la pública consigue liderar entre hombres y el público entre 13 y 64 años. Por su parte, Boing repite como la favorita entre la audiencia infantil.

Noticias relacionadas

*En elaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio
  2. Celso, el vecino que se ha hecho viral por una polémica entre Chueca y Alegría en Zaragoza: “Me molesta y no es gracioso, no pinto nada en este rollo”
  3. El adiós de una joya de la cantera del Real Zaragoza. La retirada asoma ya para Luis Carbonell
  4. El Real Zaragoza no reacciona y cae en Albacete con su imagen más pobre (2-0)
  5. Otra deslocalización en la automoción en Aragón: una subcontrata del vidrio cierra en La Almunia y traslada la actividad a Marruecos
  6. Hallan muerto a un hombre de 65 años en una habitación del hotel París en Zaragoza
  7. Kabaca y Soriano se marchan del Casademont Zaragoza
  8. El Casademont Zaragoza no se plantea dar bajas ni fichar para el equipo femenino y trabaja en las renovaciones de Pueyo y Fingall

Sin ascensor pero con goteras: dos colegios de Zaragoza y Barbastro denuncian graves carencias en sus edificios

Sin ascensor pero con goteras: dos colegios de Zaragoza y Barbastro denuncian graves carencias en sus edificios

El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: así va el partido en el Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: así va el partido en el Príncipe Felipe

Cae un clan familiar que ocupó ilegalmente en Ejea la casa de un anciano que estaba en una residencia y se hizo pasar por él para estafarle

Cae un clan familiar que ocupó ilegalmente en Ejea la casa de un anciano que estaba en una residencia y se hizo pasar por él para estafarle

Jano Monserrate da el salto y debuta en el Atlético. Así está marcado su traspaso desde el Real Zaragoza

Jano Monserrate da el salto y debuta en el Atlético. Así está marcado su traspaso desde el Real Zaragoza

Pedro Sánchez junto a Pilar Alegría en el mitin central del PSOE en Teruel.

Pedro Sánchez junto a Pilar Alegría en el mitin central del PSOE en Teruel.

Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos.

Bazdar debuta con el Jagiellonia entre el frío y tras más de dos meses sin jugar

Bazdar debuta con el Jagiellonia entre el frío y tras más de dos meses sin jugar

DIRECTO | Pedro Sánchez y Pilar Alegría intervienen en un acto en Teruel

Tracking Pixel Contents