‘El campo es nuestro’, de Aragón TV, gana el Premio Iris al Mejor Programa Autonómico

El programa El Campo es Nuestro, de Aragón TV, está de enhorabuena y continúa cosechando reconocimientos de primer nivel. Tras recibir el Premio Ondas Nacional de Televisión 2025 al Mejor Contenido de Proximidad el pasado 26 de noviembre, el espacio suma ahora un nuevo galardón de gran prestigio: el Premio Iris de la Academia de la Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual al Mejor Programa Autonómico.

Este nuevo reconocimiento consolida la trayectoria de El Campo es Nuestro, un formato dirigido por Virginia Martínez y producido por Factoría Plural, que ha logrado convertir en protagonistas a los jóvenes que viven y trabajan en el medio rural aragonés. De lunes a viernes, de 15:10 a 15:50 horas, y los domingos a las 14:55, el programa abre una ventana al día a día del Aragón rural a través de hombres y mujeres que han decidido desarrollar su proyecto vital y profesional en los pueblos.

Los protagonistas de El Campo es Nuestro son agricultores, ganaderas, veterinarias, ingenieros agrícolas, técnicos forestales o especialistas en gestión agropecuaria que representan a una generación preparada, formada y comprometida. Jóvenes que combinan el legado de sus antepasados con innovación, conocimiento y nuevas herramientas, y que demuestran que el sector primario ofrece oportunidades reales de futuro. Con su trabajo diario, su esfuerzo y su forma de entender la profesión, se han convertido en referentes e inspiración para otros jóvenes que contemplan el campo como una opción de vida digna, moderna y sostenible.

A lo largo de más de 1.000 capítulos, el programa ha contado con decenas de protagonistas que reflejan la diversidad del territorio y de las actividades rurales en Aragón. El Campo es Nuestro se ha consolidado como líder de su franja de emisión en Aragón TV, con hitos de audiencia como el 26,3 % de cuota de pantalla, y ha construido además una sólida comunidad digital, con más de 420.000 seguidores y más de 200 millones de impresiones en redes sociales.

La directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, ha subrayado que “El Campo es Nuestro es mucho más que un programa: es un homenaje a la verdad, a la juventud y al futuro; una apuesta por dignificar el campo y a quienes lo sostienen, innovando en la forma de narrar la vida real desde la proximidad”.

Aragón TV opta a otros dos premios en categorías nacionales

La gala de entrega de los Premios Iris se celebrará el 16 de febrero de 2026 en el Teatro Real de Madrid. En esta edición, además del premio a El campo es nuestro en las categorías autonómicas, Aragón TV acudirá con dos nominaciones en categorías nacionales, un hito que refuerza su posicionamiento entre las grandes cadenas del país.

Por segundo año consecutivo, Aragón Noticias 1 opta al Premio Iris al Mejor Informativo, compitiendo con las coberturas de la DANA en Antena 3 Noticias y laSexta Noticias, el especial Apagón informativo de RTVE, Noticias Cuatro Fin de Semana y Telenotícies Vespre de TV3. El informativo de Aragón TV llega a esta cita avalado por su calidad, impacto y liderazgo de audiencia. Es, de hecho, el informativo con mayor cuota de pantalla de toda España con un 31,1% en 2025.

Además, Jotalent Zagales competirá en la categoría de Mejor Programa Infantil. El concurso, presentado por Blanca Liso, se ha consolidado como un fenómeno televisivo para la promoción de la jota entre las nuevas generaciones en Aragón.