Manuel Cortés rompe su silencio sobre Gloria Camila y el viaje a Venecia: “No vengo a atacar a nadie, vengo a defenderme”

El triángulo formado por Gloria Camila, Manuel Cortés y el cantante Álvaro García se ha convertido en uno de los temas más comentados de las últimas semanas. Todo estalló tras conocerse el viaje de Gloria a Venecia con su expareja, una información que coincidió con un irónico story publicado por Manuel y que terminó por situarle en el centro de la polémica. Por primera vez, el hijo de Raquel Bollo decidió sentarse en el plató de ‘Fiesta’, presentado por Emma García, para dar su versión.

Manuel quiso arrancar dejando clara su postura: “Yo vengo aquí a defenderme, no a atacar a nadie. Se ha dicho que soy un despechado, un interesado, que busco foco mediático, y las cosas no son así”. La presentadora subrayó además que el cantante no había cobrado por conceder la entrevista. Visiblemente emocionado, Manuel explicó el impacto personal que ha tenido la situación. “Hay momentos en los que te sientes ridículo e impotente cuando ves cosas que no tienen nada que ver con la realidad”, confesó.

Aseguró que durante todo este tiempo ha intentado proteger a Gloria Camila por el cariño que siente hacia ella, pero reconoció sentirse profundamente decepcionado al no percibir esa misma protección en sentido contrario. “Me duele que una persona a la que quiero muchísimo no me cuide cuando se habla de mí”, admitió. El artista también se refirió al story que publicó tras conocerse el viaje a Venecia, reconociendo que fue un error. “Fue un impulso. Le pido perdón públicamente a ella y a quien le haya molestado”, explicó, insistiendo en que no tenía intención de hacer daño. Manuel defendió que el tema no surgió únicamente por esa publicación y aseguró que llevaba semanas hablándose de una posible relación entre él y Gloria sin que él hubiera intervenido públicamente.

Otro de los puntos más delicados llegó al hablar de Álvaro García. Manuel negó ser el origen de los conflictos entre la pareja y reveló que recibió llamadas del cantante que, según él, no deberían haberse producido. “Yo lo comenté con Gloria y ella me pidió que no contestara, y así lo hice”, relató, añadiendo que ha soportado muchas situaciones por el afecto que siente hacia ella.

El momento más tenso llegó al recordar su encuentro con Gloria Camila en casa de ella. Manuel explicó que acudió confiado a hablar en privado y se encontró con varios coches de prensa. Aunque aseguró que salió tranquilo de la conversación, se llevó una gran decepción al ver que, al día siguiente, ella no actuó como habían acordado. “No creo que haya estado enamorado de ella, ni ella de mí, pero sí pudo haber una debilidad”, matizó.

Durante una pausa publicitaria, Manuel se derrumbó y confesó el desgaste emocional acumulado. “Llevo muchos días aguantando en casa, escuchando que soy un interesado”, lamentó. El cantante defendió su trayectoria profesional y recordó que lleva 16 años recorriendo escenarios, dejando claro que no necesita subirse “al carro de nadie” para mantenerse en el mundo artístico.