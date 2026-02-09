TVE elige día para estrenar el concurso basado en un clásico de los juegos de mesa, que hará tándem con el aniversario de 'Cifras y letras'

RTVE ha anunciado por fin cuándo llegará a la televisión ‘Trivial Pursuit’, la versión televisiva del mítico juego de mesa que presentó hace meses en el FesTVal 2025. La cadena pública emitirá este viernes 13 de febrero en prime time en La 1 un especial bautizado como ‘La noche de aprender jugando’, que unirá la llegada de ‘Trivial Pursuit’ con la celebración del 35º aniversario de ‘Cifras y letras’.

El formato conducido por Egoitz Txurruka, conocido por su paso por espacios de entretenimiento, tomará el relevo en la parrilla de La 1 después de ‘Viaje al centro de la tele: grandes éxitos’, a partir de las 22:50 horas. Antes, a las 21:45 horas, se emitirá un especial de ‘Cifras y letras’ como antesala de la gran noche de concursos.

La propuesta busca aunar entretenimiento familiar y conocimiento, con el reto de medir si el formato puede hacerse un hueco en el prime time de la cadena pública. El equipo de RTVE ha explicado que el éxito de este estreno será clave para decidir el futuro de ‘Trivial Pursuit’ en la programación habitual de la casa.

La jugada llega en un año en el que RTVE está reforzando su parrilla con concursos de todo tipo, tanto clásicos como nuevas apuestas, y este lanzamiento se presenta como uno de los acontecimientos televisivos de la temporada en La 1.