En 'Todo es mentira'
Risto Mejide responde a 'El Hormiguero' y defiende a Sarah Santaolalla tras los insultos: "Inaceptables"
El presentador ha rechazado los términos en los que el programa de Antena 3 se ha referido a la colaboradora
Kevin Rodríguez
El comentario de Rosa Belmonte en 'El hormiguero' anoche contra Sarah Santaolalla ha provocado la reacción de la colaboradora y también ha provocado la reacción de Risto Mejide, que ha salido en defensa de la tertuliana.
Durante la entrevista que le estaba haciendo el presentador a Emilio Delgado, Mejide ha querido mandar su apoyo a Sarah: "Desde aquí quiero enviarle un abrazo muy grande y decir que los ataques que está recibiendo son absolutamente inaceptables. Así que le enviamos un beso desde aquí. Ataques machistas y deleznables".
Mejide ha aprovechado así la charla que mantenía con el diputado de Más Madrid para hablar del acto del próximo día 18 de febrero donde estará junto a Gabriel Rufián y donde también participará Santaolalla.
"Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", se quejó la colaborador tras las palabras en la tertulia de 'El Hormiguero'.
