Apuesta sólida
TVE renueva 'Directo al grano' y 'Malas lenguas' tras sus buenas audiencias y desvela su presupuesto millonario
La corporación amplía ambos formatos de infoentretenimiento tras su buena acogida en las tardes de La 1
Carlos Merenciano
RTVE refuerza su estrategia de la parrilla diaria. La corporación pública ha confirmado la renovación de ‘Directo al grano’ y ‘Malas lenguas’, dos de sus espacios clave de infoentretenimiento, que continuarán en antena hasta la primavera y el verano de 2026, respectivamente.
Según los acuerdos firmados a finales de 2025 con sus productoras, adelantado por El Independiente, ‘Directo al grano’ suma 62 nuevas entregas y asegura su emisión hasta el 30 de marzo de 2026. Por su parte, ‘Malas lenguas’ amplía su recorrido con 127 programas más, alargándose hasta el 30 de junio de 2026.
La renovación llega respaldada por los resultados. El formato presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró cerró enero con un 11,1% de cuota y 979.000 espectadores, su mejor registro desde el estreno. Por su parte, el programa de Jesús Cintora promedió un 11,7% y 1.104.000 seguidores en La 1, además de un 7% y 586.000 espectadores en su emisión en La 2.
El Portal de Transparencia también recoge el coste de estas apuestas. Durante 2025, ‘Directo al grano’ supuso una inversión aproximada de 6,8 millones de euros, unos 88.000 euros por entrega. En el caso de ‘Malas lenguas’, el desembolso superó los 15,3 millones de euros, con un coste medio cercano a los 86.000 euros por programa.
