Nuevo rumbo vespertino
TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato
El segundo canal lanzará el próximo lunes su nueva apuesta cultural en directo, presentada por Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández.
Carlos Merenciano
TVE ya tiene lista su nueva propuesta para las tardes de La 2. El próximo lunes, 16 de febrero, se estrenará ‘Sukha’, un magacín en directo que combinará cultura, bienestar, viajes y gastronomía desde los estudios de Prado del Rey. El espacio estará dirigido por Miguel Ángel Hoyos y contará con la presentación de Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández. Cabe recordar que YOTELE adelantó en exclusiva que Batista abandonaba Mediaset tras dos años para ser uno de los rostros al frente del formato.
El programa arrancará con una conversación que unirá arte y ciencia entre Sergio Peris-Mencheta y la neurocientífica Nazareth Castellanos. Además, participarán figuras como Loles León o Iñaki Gabilondo hablando de sus inicios, mientras Chenoa repasará sus gustos culturales.
En su primera semana, ‘Sukha’ apostará por el directo con presencia en el Festival Internacional de Magia, los Premios Iris o un concierto de Nathy Peluso. También celebrará el Año Nuevo Chino y acudirá al homenaje a Joan Margarit en el Instituto Cervantes junto a Joan Manuel Serrat y Ana Belén.
El título del programa, palabra sánscrita que significa felicidad y bienestar, marcará su línea editorial. Según su director, ofrecerá una mirada cultural “curiosa, crítica y disfrutona”, con mesas redondas, expertos y actuaciones en vivo como la de Natalia Lacunza desde el estudio de la artista Coco Dávez. Con esta apuesta, RTVE busca reforzar su vocación de servicio público en la franja vespertina con un formato propio de divulgación y entretenimiento.
