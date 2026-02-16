Primer asalto dulce
‘Top Chef: Dulces y Famosos’ arranca con tensión en las pruebas y su primera expulsión
Desirée Vila se convierte en la mejor del estreno y Marina Castaño abandona tras fallar en la prueba final
Carlos Merenciano
La 1 estrenó ayer, domingo 15 de febrero, el concurso ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, que contó con una gala marcada por cuatro retos consecutivos que pusieron a prueba la técnica y los nervios de sus 16 aspirantes. En la primera prueba individual, cada famoso presentó el postre que mejor domina. Tras la cata, el jurado destacó que había muchos platos bien ejecutados, pero eligió uno concreto: “Tiene elaboraciones distintas y equilibrio de sabores”. La ganadora fue Desirée Vila, que celebró emocionada el veredicto.
El segundo reto cambió por completo el ritmo con una prueba por equipos centrada en churros, porras y chocolate. Azules, amarillos, rojos y verdes se enfrentaron al desafío de clavar frituras y acompañamientos. Los mejores fueron los azules (Eva Isanta, Mariano Peña y Roi Méndez), seguidos de los rojos (Belén Esteban, Tote Fernández y Alejandro Vergara). El suspenso fue para los amarillos (Desirée Vila, Natalia Rodríguez y Luis Merlo), que escucharon una valoración contundente: “No se salva ni mojando en chocolate”, con Luis Merlo asumiendo el error del chocolate. Los verdes (Marina Castaño, Samantha Ballentines e Ivana Rodríguez) tampoco convencieron, y por tanto, fueron a eliminación junto al equipo amarillo, quedando salvados los miembros de los otros dos equipos.
La tercera prueba añadió un elemento inesperado: los concursantes cocinaron por parejas acompañados por los jueces convertidos en “robots”, sin hablar y actuando como si fueran electrodomésticos. El reto consistía en replicar una tarta de chocolate, café y avellana diseñada por el pastelero invitado Raúl Bernal. La mejor réplica fue la de Natalia y Desirée, mientras que la de Luis y Marina fue la peor en aspecto, aunque el sabor no era malo.
Todo desembocó en la prueba de eliminación: Luis Merlo y Marina Castaño tuvieron que decorar una tarta con manga pastelera y escribir “felicidades”. El actor mostró dificultades técnicas, pero el error definitivo fue el de Marina, que escribió “love” en lugar del mensaje pedido. El jurado fue claro: “La persona expulsada es Marina”. Antes de despedirse, Natalia fue nombrada pastelera top de la semana por su actitud y rendimiento.
