Laura Matamoros rompe a llorar en 'Espejo público' después de que Mar Flores no la defienda en la guerra con su primo Carlo Costanzia: "Me he sentido coaccionada"

Laura Matamoros ha acudido a su puesto de trabajo como colaboradora de 'Espejo público' esta mañana, miércoles 18 de febrero, y ha tenido que responder a la gran guerra que existe ahora mismo entre ella y su primo Carlo Costanzia.

Después de un vídeo en el que vemos como la modelo Mar Flores, tía de Laura y madre de Carlo, acudía a la premiere de la nueva temporada de 'Los Bridgerton', y mientras atendía a las agencias de prensa, un periodista le preguntaba: "¿De qué casa eres ahora mismo, de Carlo o de Laura?". Ella, sin querer ahondar en el asunto, desviaba la pregunta: "Pues de los Bridgerton, gracias".

Seguidamente, otro periodista volvía a la carga: "A tu sobrina que ha dado la cara por ti, Laura Matamoros, y a su primo Carlos, ¿entiendes que los nombremos en estos momentos?". Mar tampoco dudaba en responder entonces: "A mí me parece que es fantástico, todo el mundo tiene derecho a trabajar, vosotros, ellos, y a vivir profesionalmente como quieran, pero yo hablo de mí, gracias".

Laura Matamoros respondía a la vuelta del vídeo sin tapujos: "Ahora que acabo de ver las declaraciones de mi tía Mar, me duele mucho porque al final es familia y lo siento mucho tanto por ella, por lo que debe estar pasando, que no hemos hablado, y tanto por mi familia también, mis tíos, mi madre, cómo deben estar sintiendo todo esto, ¿no? Me parece lamentable y vergonzoso que me quemen". La joven hacía referencia a que gente de 'Espejo público' le había comentado que un familiar suyo había quemado una fotografía tras ver sus declaraciones anteriores en el programa.

Gema López ha seguido ahondando en el tema, y le ha preguntado directamente: "Pero más allá de esto, yo creo que sí que toca las narices. Es decir, Carlo y Alejandra iban muy por libre, trabajan en un programa o participan en una cadena donde no tienen a nadie enfrente de la familia, que de repente les tire de la oreja, y tu aparición televisiva, pues como que ha meneado un poco el tablero, ¿no? Pero al final, Laura, esto parte de un hecho muy concreto. Es verdad que tú haces unas declaraciones, pero tú te encuentras con tu primo. Y yo te voy a preguntar hasta dónde tú quieras llegar. Esa discusión con tu primo tiene que ser más fuerte de lo que nos ha llegado para que se monte todo esto. Y tú has dicho 'fue una conversación muy violenta'".

Laura, empezando a romperse, respondía así a su compañera: "Es que mira, me duele ya seguir tratando este tema porque me siento mal por tener que hablar así de mi primo, de alguien que he querido mucho y que pasasen las cosas como pasaron. Yo me he sentido coaccionada por simplemente comentar lo que públicamente ha visto todo el mundo. A mí, personalmente, me parece mal".

Sobre sus declaraciones anteriores, Laura sigue comentado: "No lo dije con ánimo de lucro ni con ánimo tampoco de que él se viese obligado a hacer cualquier cosa. Sí es verdad que son momentos muy tensos los que vivo yo con él en el coche, porque al final son violentos, son conversaciones muy salidas de tono, y me siento coaccionada. Es muy violenta la situación en que yo viví. El contexto de la conversación es muy duro, es muy fuerte. Las cosas que me dice, cómo me pide, que yo no puedo, ni yo ni ninguno de mi familia, podemos hablar de él. ¿Perdón?". Ante esto, la presentadora Susanna Griso solo ha querido cerrar el tema con una frase lapidaria: "La censura es de otra época"