Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos ZaragozaDesaparecido ZaragozaDesalojo riadaCasademont ZaragozaStellantisReal Zaragoza
instagramlinkedin

Cruzamos el charco

Telemundo tira de talento patrio y ficha a tres españoles para 'La casa de los famosos 6' entre los que se encuentra Oriana Marzoli

El reality arranca su sexta edición en Estados Unidos con Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Zoe Bayona como apuesta española

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6'

Oriana Marzoli, concursante de 'La casa de los famosos 6' / Telemundo

Carlos Merenciano

Madrid

Telemundo estrenó este martes 17 de febrero la sexta edición de ‘La casa de los famosos’ y lo hizo con una sorpresa para el público español: tres rostros conocidos de nuestros realities forman parte del casting inicial. Una apuesta clara por perfiles curtidos en la telerrealidad que ya saben lo que es convivir bajo presión y frente a las cámaras.

La primera en confirmarse fue Oriana Marzoli, habitual de formatos en España, Chile e Italia. La influencer ha pasado por Supervivientes’, ‘GH VIP’, ‘La casa fuerte’ o ‘¿Volverías con tu ex?’, entre otros, y ahora suma a su currículum la versión estadounidense del popular formato, instalada en Miami. Su experiencia internacional la convierte en una de las concursantes a batir.

Junto a ella entró en la casa Fabio Agostini. El canario soñó con ser futbolista profesional y llegó a jugar en equipos vinculados al Real Madrid hasta que una lesión frenó su carrera. Tras trabajar en Londres y reinventarse en Barcelona, dio el salto a la televisión de la mano de su hermano Bruno en ‘Calle 7’ (Ecuador). Más tarde se consolidó en ‘Combate’ (Perú) y participó en otros realities en Ecuador y Chile, donde incluso se alzó con la victoria en ‘Tierra Brava’.

El trío español lo completa Zoe Bayona, conocida por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y, especialmente, por ‘La isla de las tentaciones’, donde participó junto a Josué antes de protagonizar ‘Por siempre o jamás’. Desde entonces ha sido colaboradora habitual en debates de realities en Telecinco y ahora afronta su primera gran aventura televisiva en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Con este casting, Telemundo apuesta por perfiles con recorrido y carácter. La pregunta ahora es si alguno de ellos logrará seguir los pasos de otros españoles como Cristina Porta, que ganó la última edición de 'Top Chef VIP' en Estados Unidos, y traer el premio a casa en esta nueva edición de ‘La casa de los famosos’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
  2. La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: 'Es increíble la movilización de todo el mundo
  3. Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
  4. 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
  5. Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
  6. Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA
  7. Un día con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Me dijeron de hacer las campanadas
  8. La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador

Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de "tapar" el caso de acoso del DAO: "Actuó con contundencia"

Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de "tapar" el caso de acoso del DAO: "Actuó con contundencia"

258 kilos de alimentos peligrosos destruidos: Salud Pública cierra una cocina clandestina en Zaragoza

258 kilos de alimentos peligrosos destruidos: Salud Pública cierra una cocina clandestina en Zaragoza

Telefónica, Liberty e Infravia compran Netomnia por 2.294 millones de euros

Telefónica, Liberty e Infravia compran Netomnia por 2.294 millones de euros

Concentración a las puertas del centro de salud de La Jota en el tercer día de huelga.

Concentración a las puertas del centro de salud de La Jota en el tercer día de huelga.

Vigilantes y antidisturbios dicen 'basta' en Zaragoza tras el motín de Juslibol: "Percibimos una creciente sensación de impunidad"

Vigilantes y antidisturbios dicen 'basta' en Zaragoza tras el motín de Juslibol: "Percibimos una creciente sensación de impunidad"

Salma y el feminismo de Vox

Salma y el feminismo de Vox

Sin techo viviendo a la orilla del río Ebro en Zaragoza: “¿Miedo a la crecida? ¿Adónde voy a ir?”

Sin techo viviendo a la orilla del río Ebro en Zaragoza: “¿Miedo a la crecida? ¿Adónde voy a ir?”
Tracking Pixel Contents